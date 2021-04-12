نادي الأسير: الأسرى سواركه أبو عبيد وعيّاد يواصلون معركة الإضراب عن الطعام

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

يواصل الأسرى عماد سواركه (37 عامًا) من أريحا، وسائد

أبو عبيد (41 عامًا) من جنين، وعيّاد الهريمي (28 عامًا) من بيت لحم، إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضًا لاعتقالهم الإداري.



وقال نادي الأسير في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الأسير سواركه مضرب عن الطعام منذ (26) يومًا، والأسير أبو عبيد منذ (8) أيام، والأسير الهريمي منذ (7) أيام.



ولفت نادي الأسير إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت أمر اعتقال إداري بحقّ الأسير الهريمي، مدته 6 شهور.



وبيّن نادي الأسير أن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسرى الثلاث إلى الزنازين، حيث يقبع الأسير سواركه في زنازين سجن "عسقلان"، والأسير أبو عبيد في زنازين سجن "النقب"، والأسير الهريمي في زنازين سجن "عوفر".



وأوضح نادي الأسير أن الأسرى الثلاثة هم أسرى سابقون تعرضوا للاعتقال عدة مرات على مدار السنوات الماضية، حيث قضى الأسير سواركه ما مجموعه في سجون الاحتلال قرابة العشر سنوات، بينما أمضى الأسير أبو عبيد قرابة الـ(12) عامًا، والأسير عيّاد الهريمي قرابة الـ9 سنوات.



وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت الأسير سواركه في شهر تموز العام الماضي، وأصدرت مخابرات الاحتلال بحقّه ثلاثة أوامر اعتقال إداريّ مدة كل منهما أربعة شهور، علمًا أنه متزوج وأب لخمسة أطفال.



والأسير أبو عبيد كان قد اُعتقل في شهر تشرين الثاني من العام الماضي، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن الفعلي لمدة أربعة شهور ونصف، وبعد انتهاء مدة حُكمه جرى تحويله إلى الاعتقال الإداريّ، وعليه شرع في الإضراب.



فيما اعتقل الاحتلال الأسير الهريمي في السادس من نيسان/أبريل الجاري، بعد أقل من شهرين على الإفراج عنه، وكان قد خاض عام 2016 إضرابًا عن الطعام استمر لمدة (45) يومًا.