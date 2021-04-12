المدهون: حادث إطلاق النار بالخليل تهديد مضاعف بظل الاستعداد لإجراء الانتخابات

محمد المدهون

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رام الله - دنيا الوطن

قال مدير الحملة الانتخابية لقائمة "القدس موعدنا"، د. محمد المدهون، إن حادث إطلاق النار على منزل المرشح حاتم شاهين في مدينة الخليل بالضفة، عمل غير قانوني.



واعتبر المدهون الحادث تهديدًا مضاعفًا في ظل الاستعداد لإجراء الانتخابات العامة، داعيًا إلى أن تمثل الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة بوابة التنافس في الحفاظ على قضيتنا العادلة و خدمة لأهلنا وشعبنا.



وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "غزة تنعم بالأمن والأمان بعد أن دفعت قديمًا ثمنًا باهظًا ونتابع بقلق الفوضى وضعف سيادة القانون في الضفة الآن".



وطالب المدهون المؤسسة القضائية والأجهزة الأمنية في الضفة إلى الكشف سريعا عن الجناة وتقديمهم إلى العدالة.