عاجل

  • وزير الطاقة الإسرائيلي يرفض الطرح اللبناني بشأن ترسيم الحدود البحرية

  • قتيل ومصاب في هجوم إطلاق نار جرى أمام مستشفى في العاصمة الفرنسية باريس

شؤون فلسطينية

المالكي:التوقيع قريباً على مذكرة تفاهم بين فلسطين و"الجنائية الدولية" تتعلق ببدء التحقيق بجرائم الحرب

المالكي:التوقيع قريباً على مذكرة تفاهم بين فلسطين و"الجنائية الدولية" تتعلق ببدء التحقيق بجرائم الحرب
المحكمة الجنائية الدولية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، أن العلاقة الفلسطينية الاميركية تشهد تغييرا ملموسا مقارنة بالأعوام السابقة خلال حكم ترمب، بعد تأكيد الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس خلال فترة ترشحهما للانتخابات على تصحيح وتصويب مسار العلاقات، وإلغاء كل الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إدارة ترمب ضد الجانب الفلسطيني.

وقال المالكي في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر (تلفزيون فلسطين): "منذ استلام الإدارة الجديدة مهامها بدأت بإرسال إشارات قوية وترجمتها إلى واقع من خلال القرارات التي اتخذتها مؤخراً، حول إعادة المساعدات الاقتصادية والمالية للسلطة الفلسطينية، وللمستشفيات المقدسية ومؤسسات المجتمع المدني، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).

وأضاف: "هذه الإشارات مرحب بها، وننتظر المزيد منها في إطار تصويب الخلل الذي استمر في حقبة الرئيس ترمب لتكون العلاقة الفلسطينية الأميركية صحيحة ومتينة وتسير في الطريق الصحيح".

وشدد المالكي على أهمية تركيز الإدارة الأميركية الجديدة على الجانب السياسي وتصويب الخطايا التي ارتكبها ترمب مثل الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها واغلاق مكتب القنصلية العامة الأميركية في القدس الشرقية واغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، واعتبار الأراضي المحتلة اراض متنازع عليها، وأن منتجات المستوطنات أنها منتجات ضمن اسرائيل.

وقال:" نتوقع من الإدارة الأميركية أن تبدأ بتحديد تواريخ للعمل على تصويب ما ارتكبته إدارة ترمب ضد القضية الفلسطينية".

وأشار المالكي إلى أن إدارة بايدن أكدت التزامها بحل الدولتين وانه الحل الأمثل للصراع الفلسطيني الاسرائيلي، وقال: "الآن يجب أن ننتظر لنرى آلية تطبيق ذلك على الأرض وما هي الخطوات والآليات التي سيتم اتخاذها من الإدارة الأميركية عبر الرباعية الدولية".

وفيما يتعلق بملف الانتخابات الفلسطينية، أكد المالكي التصميم على إجراء الانتخابات في الثاني والعشرين من أيار/مايو القادم، وأنه لا انتخابات دون القدس، مشيراً إلى أن الرسالة السابقة التي أكد الجانب الإسرائيلي خلالها أنه ملتزم بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الفلسطيني أصبحت الآن محط اختبار.

وأضاف أن اسرائيل حتى اللحظة لم ترد على الرسالة التي أرسلها وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ فيما يتعلق بالقدس وإجراء الانتخابات فيها ترشيحاً وانتخاباً، ولا نتوقع أن ترد اسرائيل على رسالة عقد الانتخابات بالإيجاب".

ولفت إلى التواصل مع الرباعية الدولية والأمم المتحدة بتعليمات من الرئيس محمود عباس والقيادة لحث اسرائيل على الموافقة على إجراء الانتخابات في القدس ترشيحاً ودعاية وانتخاباً، وقال:" لم نتلق رداً من الرباعية حتى اللحظة".

وأشار المالكي إلى أن اسرائيل لم ترد على طلب الاتحاد الأوروبي إدخال مراقبين من قبلهم للانتخابات الفلسطينية، وقال: "لدينا شكوك بأن اسرائيل لن ترد على الاطلاق"، معتبراً قيامها باحتجاز عدد من المرشحين ومن كوادر حركة فتح في القدس أثناء انعقاد اجتماع تحضيري للانتخابات، إشارة واضحة على أنها لن تسمح بإجراء الانتخابات في القدس".

وأكد المالكي استمرار الضغط على المجتمع الدولي للقيام بدوره وتحمل مسؤولياته حيال العملية الديمقراطية التي تعد مطلباً شعبيا وقيادياً، مبينا أنه سيقوم بجولة إلى عدة عواصم أوروبية لحثها على الضغط على اسرائيل لتحصيل الموافقات الخاصة بإجراء الانتخابات بالقدس.

وفي سياق آخر متعلق بفتح الجنائية الدولية تحقيقاً في الجرائم التي ارتكبتها حكومة الاحتلال في الأرض الفلسطينية، بين المالكي أنه سيتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين دولة فلسطين والمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق ببدء التحقيق والتي يتم التوقيع عليها مع كل الدول التي ارتكب على أرضها أو ضد مواطنيها جرائم ترتقي إلى مستوى جرائم حرب أو ضد الانسانية، من أجل تحديد صلاحيات ودور ونطاق عمل وفود التحقيق التي ستأتي من قبل المحكمة للتحقيق في فلسطين.

أخبار ذات صلة

مع اقتراب رمضان.. رئيس الوزراء يوجه دعوة للمواطنين

مع اقتراب رمضان.. رئيس الوزراء يوجه دعوة للمواطنين

صحيفة: حماس تنتخب خالد مشعل رئيساً لها في الخارج

صحيفة: حماس تنتخب خالد مشعل رئيساً لها في الخارج

برئاسة وزير الاقتصاد.. تفاصيل اجتماع مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس

برئاسة وزير الاقتصاد.. تفاصيل اجتماع مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس

نادي الأسير: الأسرى سواركه أبو عبيد وعيّاد يواصلون معركة الإضراب عن الطعام

نادي الأسير: الأسرى سواركه أبو عبيد وعيّاد يواصلون معركة الإضراب عن الطعام

مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية يصدر بياناً بشأن &#34;ممارسات&#34; جامعة القدس

مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية يصدر بياناً بشأن "ممارسات" جامعة القدس

المدهون: حادث إطلاق النار بالخليل تهديد مضاعف بظل الاستعداد لإجراء الانتخابات

المدهون: حادث إطلاق النار بالخليل تهديد مضاعف بظل الاستعداد لإجراء الانتخابات

مؤسسات المجتمع المدني والعمل الأهلي: مدينة القدس عنوان الوحدة وساحة للاشتباك

مؤسسات المجتمع المدني والعمل الأهلي: مدينة القدس عنوان الوحدة وساحة للاشتباك

هيئات أهلية ومقدسية تدعو لتحويل الانتخابات في القدس لمعركة وطنية

هيئات أهلية ومقدسية تدعو لتحويل الانتخابات في القدس لمعركة وطنية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نادي الأسير: الأسرى سواركه أبو عبيد وعيّاد يواصلون معركة الإضراب عن الطعام

نادي الأسير: الأسرى سواركه أبو عبيد وعيّاد يواصلون معركة الإضراب عن الطعام

مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية يصدر بياناً بشأن &#34;ممارسات&#34; جامعة القدس

مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية يصدر بياناً بشأن "ممارسات" جامعة القدس

المدهون: حادث إطلاق النار بالخليل تهديد مضاعف بظل الاستعداد لإجراء الانتخابات

المدهون: حادث إطلاق النار بالخليل تهديد مضاعف بظل الاستعداد لإجراء الانتخابات

مؤسسات المجتمع المدني والعمل الأهلي: مدينة القدس عنوان الوحدة وساحة للاشتباك

مؤسسات المجتمع المدني والعمل الأهلي: مدينة القدس عنوان الوحدة وساحة للاشتباك

هيئات أهلية ومقدسية تدعو لتحويل الانتخابات في القدس لمعركة وطنية

هيئات أهلية ومقدسية تدعو لتحويل الانتخابات في القدس لمعركة وطنية

مكتب منطقة رام الله والبيرة الانتخابية ينظم ورشة حول الرقابة على الانتخابات التشريعية

مكتب منطقة رام الله والبيرة الانتخابية ينظم ورشة حول الرقابة على الانتخابات التشريعية

&#34;الشعبية&#34; تدين العدوان الإسرائيلي على منشأة نطنز النوويّة الإيرانيّة وتصريحات وزير الدفاع الأمريكي

"الشعبية" تدين العدوان الإسرائيلي على منشأة نطنز النوويّة الإيرانيّة وتصريحات وزير الدفاع الأمريكي

بلدية غزة تنهي استعدادها لاستقبال شهر رمضان الفضيل

بلدية غزة تنهي استعدادها لاستقبال شهر رمضان الفضيل

منوعات

شاهد: رامز جلال يهدد حياة ضيوف برنامجه ويعرضهم لأقصى درجات الرعب

شاهد: رامز جلال يهدد حياة ضيوف برنامجه ويعرضهم لأقصى درجات الرعب

شاهد: عمرو أديب لمحمد رمضان: &#34;الأيام الجاية نكد&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: عمرو أديب لمحمد رمضان: "الأيام الجاية نكد".. ما القصة ؟

شاهد: فيفي عبده &#34;حسبي الله في اللي أداني حقنة&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: فيفي عبده "حسبي الله في اللي أداني حقنة".. ما القصة ؟

هل تآمرت شيرين رضا ودينا الشربيني على عمرو دياب ؟

هل تآمرت شيرين رضا ودينا الشربيني على عمرو دياب ؟

هل ستحضر ميغان ماركل مراسم جنازة الأمير فيليب ؟

هل ستحضر ميغان ماركل مراسم جنازة الأمير فيليب ؟

شاهد: أحلام تتعرض للإنتقادات اللاذعة بسبب الشيف بوراك

شاهد: أحلام تتعرض للإنتقادات اللاذعة بسبب الشيف بوراك

شاهد: بعد اتهامات مي العيدان.. زوجة علي يوسف تهاجم الأخيرة و ترد بقوة

شاهد: بعد اتهامات مي العيدان.. زوجة علي يوسف تهاجم الأخيرة و ترد بقوة

شاهد: شكران مرتجى في نوبة بكاء مؤثرة.. ما السبب ؟

شاهد: شكران مرتجى في نوبة بكاء مؤثرة.. ما السبب ؟

شاهد: محمد رمضان لعمرو أديب &#34;بس يا بابا&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: محمد رمضان لعمرو أديب "بس يا بابا".. ما القصة ؟

شاهد: الفيديوهات الإباحية تلاحق منى فاروق &#34;تحرش بيا وصوّرني&#34;

شاهد: الفيديوهات الإباحية تلاحق منى فاروق "تحرش بيا وصوّرني"

عربي

شاهد: الرئيس التونسي يزور بقايا خط بارليف

شاهد: الرئيس التونسي يزور بقايا خط بارليف

وزير الخارجية المصري يكشف تفاصيل الاتصال الذي أجراه معه نظيره التركي

وزير الخارجية المصري يكشف تفاصيل الاتصال الذي أجراه معه نظيره التركي

هزتان أرضيتان تضربان محافظة السليمانية شمال شرق العراق

هزتان أرضيتان تضربان محافظة السليمانية شمال شرق العراق

من الدول العربية التي أعلنت الثلاثاء أول أيام شهر رمضان؟

من الدول العربية التي أعلنت الثلاثاء أول أيام شهر رمضان؟