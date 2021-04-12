مكتب منطقة رام الله والبيرة الانتخابية ينظم ورشة حول الرقابة على الانتخابات التشريعية

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رام الله - دنيا الوطن

نظم مكتب منطقة رام الله والبيرة الانتخابية، ورشة حول الرقابة على الانتخابات التشريعية القادمة، بحضور عدد من مراقبي مركز القدس للمساعدة القانونية في مقر المركز برام الله أمس.



واشتملت الورشة على توضيح لقواعد سلوك المراقبين اثناء الرقابة على مراحل العملية الانتخابية وتحديدا مرحلة الاقتراع والفرز للانتخابات التشريعية المقررة في الثاني والعشرين من الشهر القادم.



كما استمع مكتب الدائرة لاستفسارات متعددة من قبل المراقبين حول إجراءات معينة في التعامل مع المراقبين ووكلاء القوائم الانتخابية، الى جانب استفسارات حول قانون الانتخابات، واجراءات لجنة الانتخابات المركزية في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة في يوم الاقتراع.