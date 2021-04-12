وزارة التنمية تشيد بجهود "أصدقاء المسن الفلسطيني" وعلى التعاون الدائم





كما قدمت وجبات غذائية صحية لنحو 140من كبار السن الفقراء والمرضى في المخيم على مدار الشهرين بمعدل 4 وجبات اسبوعيا، وتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة التنمية النفسية لنحو 200 من كبار السن ، وتوفير أدوية امراض مزمنة لنحو 100 كبير سن، وأدوية لنحو 80 مصاب بفيروس (كورونا) مثل المسكنات، والزنك، والفيتامينات، وتوفير أجهزة طبية مساندة شملت في 5 اجهزة اكسجين،و 10 اسطوانة اكسجين، وصوبات عدد 20 ، وحرامات شتوية عدد 100 وسلات غذائية عدد 200 لكبار السن الفقراء والمرضى، .توفير طرود صحية عدد 150 .



وثمن عمر التعاون الدائم مع الجمعيات التي تعنى بكبار السن ، مؤكدا أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتسهيل عملها وتوجيه الدعم لها من قبل الشركاء الاجتماعيين الذين تتعامل معهم الوزارة.







رام الله - دنيا الوطنفي إطار التعاون المستمر بين دائرة كبار السن في الإدارة العامة لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والجمعيات ذات الاختصاص، تم تنفيذ تدخلات وأنشطة من قبل جمعية إكرام المسنين في حلحول وجمعية أصدقاء المسن الفلسطيني في مخيم الجلزون، و اللتان تقدمان خدمات منزلية وتأهيلية مميزة لكبار السن.وقال مدير دائرة كبار السن بالوزارة، غانم عمر ، لقد تعاونت الوزارة مع جمعية إكرام المسنين في حلحول بتقديم الخدمة المنزلية الصحية والتأهيلية الشاملة من قبل فريق الخدمة المنزلية التابع للجمعية لنحو 600 من كبار السن في عدة تجمعات سكانية في محافظة الخليل مع اتخاذ كافة اجراءات الوقاية والسلامة، وتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي لنحو 300 من كبار السن وتكثيف العمل في هذا التدخل بالتعاون مع الشركاء بسبب تفشي جائحة كورونا، وتوفير الادوات الصحية لنحو 200 كبير سن مريض في عدة تجمعات سكانيةو أجهزة طبية مساندة في عدة تجمعات شملت ووكر عدد 4 ، كرسي حمام عدد 3 ، سرير مريض عدد 4، فرشات طبية عدد 4، كرسي متحرك عدد 9، اسطونات اكسجين عدد 4، جهاز اكسجين عدد 4 ، ةاحتياجات اخرى شملت حرام شتوي عدد 24، صوبات كهربائية عدد 6 ، وطرود غذائية عدد 40، وحليب انشور لنحو 30 كبير سن ،وطرود صحية عدد 70.وبالنسبة لخدمات وأنشطة جمعية أصدقاء المسن الفلسطيني في مخيم الجلزون ، أشار عمر تعاونت الوزارة مع الجمعية في تقديم الخدمة المنزلية العلاجية والتأهيلية من خلال فريق الخدمة المنزلية التابع للجمعية واستفاد من هذه الخدمة 300 من كبار السن في مخيم الجلزون.