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شؤون فلسطينية

فلسطين تواصل تسجيل أرقام مرتفعة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

فلسطين تواصل تسجيل أرقام مرتفعة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
واصلت فلسطين اليوم الاثنين، تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19).

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزيرة الصحة، د.مي الكيلة، 26 حالة وفاة وتسجيل 2762 إصابة جديدة بالفيروس بالقدس والضفة وغزة خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي الوبائي حول (كورونا) في فلسطين، أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة في الضفة الغربية: " الخليل 2، بيت لحم 2، سلفيت 1، نابلس 1"، و17 حالة وفاة في قطاع غزة، و3 وفيات في مدينة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 49، نابلس 218، طولكرم 88، جنين 168، الخليل 25، قلقيلية 25، ضواحي القدس 17، أريحا والأغوار 12، رام الله 132، سلفيت 12، بيت لحم 27"، قطاع غزة 1764، مدينة القدس 38.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 26، نابلس 257، طولكرم 116، جنين 120، الخليل 75، قلقيلية 88، ضواحي القدس 3، أريحا والأغوار 19، رام الله 149، سلفيت 28، بيت لحم 37"، قطاع غزة 820، مدينة القدس 117.

وتابعت: بلغت نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين 87.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.2%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 186 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 54 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يُعالج في مراكز وأقسام (كورونا) في المستشفيات في الضفة الغربية 547 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس (كورونا)، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 146986، بينهم 14674 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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