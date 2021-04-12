بلدية غزة تنهي استعدادها لاستقبال شهر رمضان الفضيل

أنهت بلدية غزة استعدادها لاستقبال شهر رمضان الفضيل، حيث تبدأ بتشغيل ثلاثة ورديات للنظافة، وتوفير المياه، ومعالجة طفح الصرف الصحي، وإنارة وتزيين بعض مناطق المدينة بالتعاون مع أصحاب المحال والمهن التجارية.





وذكرت البلدية أن خطة النظافة تشمل، تشغيل وردية صباحية من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 11 صباحاً ويتم تشغيل خلالها تشغيل عمال النظافة لجمع النفايات من المناطق السكنية، فيما تعمل الوردية الثانية 12 مساءً وحتى الساعة 5 مساءً لترحيل وتفريغ الحاويات، بينما تعمل الوردية الثالثة من الساعة 8:30 ليلاً وحتى الساعة 1:30 بعد منتصف الليل.



ودعت البلدية المواطنين في المدينة لضرورة الحفاظ على النظافة والتخلص من النفايات بطريقة صحية وآمنة وإخراج النفايات المنزلية قبل الساعة 7 صباحاً لضمان ترحيلها في ذات اليوم وعدم مبيتها.



وأضافت أن الاستعدادات تشمل أيضاً توفير المياه لكافة مناطق وأحياء المدينة وعمل فرق الصرف الصحي لمعالجة طفح الصرف الصحي.





وأوضحت أنها طواقم مراقبة الأغذية ستكثف جهودها خلال الشهر وسيتم تخصيص وردية مسائية للرقابة على محال بيع الأغذية والأسواق للتأكد من مراعتها للشروط الصحية، كما سيتم متابعة عمل الأسواق وفقاً للتوجيهات التي تصدرها لجنة

الطوارئ المركزية الخاصة بجائحة (كورونا).



وبينت أنها قامت بإضاءة المناطق الحيوية في المدينة وتزيين الأعمدة في الشوارع ووضع أشرطة مضيئة أمام بعض المحال التجارية بمشاركة مجتمعية مع المؤسسات والمواطنين وأصحاب المحال التجارية والمهن في المدينة .





ولفتت البلدية أنها نفذت حملة لتزيين شوارع المدينة بالأحبال المضيئة والفوانيس الرمضانية واللوحات الإلكترونية ابتهاجاً بقدوم شهر رمضان الفضيل، وقامت بمخاطبة العديد من الشركات المحلية ودعتها للمشاركة في تزيين الشوارع العامة والمفترقات والحدائق وقدمت لهم التسهيلات اللازمة للقيام بأعمال

التزيين.



رام الله - دنيا الوطن