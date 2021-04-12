الشرطة تقبض على مشتبه به بالشروع بالقتل العمد في بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

قبضت الشرطة وبإسناد من قوات الأمن الوطني اليوم، على مشتبه به بالشروع بالقتل العمد وفار من وجه العدالة منذ ثلاث سنوات في بيت لحم.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن مركز شرطة العبيدية وبإسناد من قوات الأمن الوطني، وأثناء متابعتهم للمطلوبين والخارجين عن القانون ومن خلال الحاجز الأمني المقام على مدخل بلدة العبيدية تمكنوا من القبض على شخص مشتبه به بالشروع بالقتل العمد إضافة إلى كونه مطلوباً على قضايا إطلاق النار في اماكن عامة وقضايا تهديد وإتلاف مال الغير وهو من سكان محافظة الخليل وفار من وجه العدالة منذ ثلاث سنوات.



وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المقبوض عليه لحين إحالته لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية اللآزمة بحقه أصولاً.