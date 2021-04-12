الشرطة تنهي حفلات زفاف وبيوت عزاء في قلقيلية



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، انه وبعد ورود معلومات لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول إقامة ثلاث حفلات زفاف وبيت عزاء في المحافظة على الفور تحركت قوة من الشرطة تساندها الأجهزة الأمنية إلى مكان إقامة هذه الحفلات وبيت العزاء وفضها، كما قامت الشرطة بتحرير 19 مخالفة سلامة عامة لمواطنين وسائقين وأصحاب منشآت تجارية كما قامت بإغلاق 15 محلًا تجارياً في قلقيلية.



وأضافت بأن الإلتزام بإجراءات السلامة العامة والتباعد الإجتماعي في ظل الحالة الوبائية التي تمر بها البلاد ضروري بهدف المحافظة على الصحة والسلامة العامة.

رام الله - دنيا الوطنأنهت الشرطة وبمساندة الأجهزة الأمنية أمس حفلات زفاف وبيوت عزاء وحررت مخالفات لغير الملتزمين بتنفيذ قرارات الحكومة الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس (كورونا) في قلقيلية.