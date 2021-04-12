جرغون: إيقاف (أونروا) 250 معلماً من موظفي الشواغر اليومي عن العمل إجراء مدان وتعسفي

زياد جرغون

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رام الله - دنيا الوطن

استنكر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، زياد جرغون، إقدام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، على إيقاف 250 معلماً من موظفي الشواغر اليومي عن العمل تحت مبررات وحجج واهية.



ورأى جرغون أن خطوة وكالة (أونروا) بإيقاف نحو 250 معلماً دون سابق انذار، وتصنيف المواد المدرسية بين أساسية وغير أساسية، إجراء مدان وتعسفي، وخاصة أنه يأتي في ظل تزايد نسب الفقر والبطالة والجوع في صفوف الشباب والخريجين من اللاجئين، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية جراء الحصار الإسرائيلي والسياسات الاقتصادية الحكومية الخاطئة وتفشي فيروس (كورونا).



وحيا جرغون المعتصمين أمام مقرات وكالة (أونروا) في قطاع غزة الذي يواصلون اعتصاماتهم تعبيراً عن احتجاجهم ورفضهم لسياسة إدارة (أونروا) استمرار الفصل التعسفي لموظفي العقود والشواغر اليومية وتقليص الخدمات والمساعدات.



ودعا جرغون إدارة (أونروا) للعدول عن هذا القرار الجائر وغيره من القرارات المجحفة بحق اللاجئين الفلسطينيين وخاصة سياسة تقليص الخدمات والتي لم تتوقف يوماً ما منذ تولي مدير عمليات (أونروا) ماتياس شمالي منصبه في قطاع غزة، والعمل على تثبيت المعلمين بدلاً من إيقافهم عن العمل في ظل الحاجة الماسة لموظفين جدد.