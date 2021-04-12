عاجل

  • غرق 34 مهاجرا قبالة جيبوتي بعد انقلاب قاربهم

  • فلسطين:26 حالة وفاة وتسجيل 2762 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالقدس والضفة وغزة خلال 24 ساعة الماضية

شؤون فلسطينية

لقاء حواري بين قيادة الديمقراطية والشباب في غزة

لقاء حواري بين قيادة الديمقراطية والشباب في غزة
رام الله - دنيا الوطن
نظم اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني (أشد) لقاءً شبابياً حوارياً حول تطلعات وآمال الشباب الفلسطيني من الإنتخابات الفلسطينية بحضور صالح ناصر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وبمشاركة مجموعة من نشطاء الحراكات والتجمعات والمبادرات الشبابية في قطاع غزة.

افتتح الناشط الشبابي فؤاد صفوت اللقاء، مؤكداً أن آمال كثيرة علقها الشباب الفلسطيني على الانتخابات الفلسطينية العامة، بما يضمن لهم حقوقهم في التمثيل الحقيقي لفئة الشباب الأكثر انتشاراً في المجتمع الفلسطيني، وذكر أن مجموعة من القرارات السابقة والتي لها علاقة بتعديلات على اللوائح الانتخابية حدّت من مشاركة فئة الشباب في الانتخابات التشريعية والرئاسية، وقد لاقت رفضاً واسعاً من الشريحة الأكبر في المجتمع الفلسطيني، والتي اعتبرها الشباب بالمجحفة رغم عديد المطالبات والمبادرات الشبابية التي تزامنت مع التحضير للعملية الانتخابية.

وبدوره، أشار صالح ناصر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية إلى أن 56% من مرشحي قائمة التغيير الديمقراطي لانتخابات المجلس التشريعي والتي شكلتها الجبهة الديمقراطية هم شباب دون سن 40 من بينهم ثلاثة من الأسماء الخمسة الأوائل.

واعتبر ناصر أن الانتخابات استحقاق دستوري وقانوني وديمقراطي طال انتظارها، وهي فرصة الشباب نحو انجاز التغيير الديمقراطي عبر تمكين الشباب ومعالجة قضاياهم وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار وبشكل خاص تعديل قوانين الانتخابات بهدف خفض سن الترشيح، وتصويب أولويات الموازنة العامة لصالح تطوير البنية التحتية للتعليم بجميع مراحله، وسن قانون لإنشاء الصندوق الوطني للتعليم الجامعي بهدف خفض اكلافه الباهظة، ولصالح حفز النمو الاقتصادي لمعالجة البطالة وبخاصة تأمين فرص العمل للخريجين ومكافحة الهجرة، وصون الحريات العامة والديمقراطية.

وأكد القيادي بالجبهة الديمقراطية استعداد الجبهة وقائمة التغيير الديمقراطي لمواصلة الحوار والتعاون مع سائر الحراكات من أجل تلبية طموحات الشباب وتطلعاتهم ومعالجة احتياجاتهم وقضاياهم.

وخلال اللقاء الحواري، قدم عدد من الشباب مداخلات أثنوا خلالها على نسب تمثيل الشباب العالية في هيئات الجبهة الديمقراطية المركزية وقائمة التغيير الديمقراطي، مطالبين بإيصال صوتهم لاحقاً للبرلمان الفلسطيني، وأن تكون الجبهة الديمقراطية صوت الشباب الحقيقي في المجلس التشريعي من خلال الرقابة والمساهمة في سن تشريعات خاصة بالشباب.


أخبار ذات صلة

فلسطين تواصل تسجيل أرقام مرتفعة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

فلسطين تواصل تسجيل أرقام مرتفعة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

&#34;الشعبية&#34; تدين العدوان الإسرائيلي على منشأة نطنز النوويّة الإيرانيّة وتصريحات وزير الدفاع الأمريكي

"الشعبية" تدين العدوان الإسرائيلي على منشأة نطنز النوويّة الإيرانيّة وتصريحات وزير الدفاع الأمريكي

بلدية غزة تنهي استعدادها لاستقبال شهر رمضان الفضيل

بلدية غزة تنهي استعدادها لاستقبال شهر رمضان الفضيل

الشرطة تقبض على مشتبه به بالشروع بالقتل العمد في بيت لحم

الشرطة تقبض على مشتبه به بالشروع بالقتل العمد في بيت لحم

جنين: الشرطة تحرر مخالفات لعدم الإلتزام بإجراءات السلامة العامة

جنين: الشرطة تحرر مخالفات لعدم الإلتزام بإجراءات السلامة العامة

الشرطة تنهي حفلات زفاف وبيوت عزاء في قلقيلية

الشرطة تنهي حفلات زفاف وبيوت عزاء في قلقيلية

جرغون: إيقاف (أونروا) 250 معلماً من موظفي الشواغر اليومي عن العمل إجراء مدان وتعسفي

جرغون: إيقاف (أونروا) 250 معلماً من موظفي الشواغر اليومي عن العمل إجراء مدان وتعسفي

أكثر من 140 مستوطناً يقتحمون باحات المسجد الأقصى

أكثر من 140 مستوطناً يقتحمون باحات المسجد الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الشعبية&#34; تدين العدوان الإسرائيلي على منشأة نطنز النوويّة الإيرانيّة وتصريحات وزير الدفاع الأمريكي

"الشعبية" تدين العدوان الإسرائيلي على منشأة نطنز النوويّة الإيرانيّة وتصريحات وزير الدفاع الأمريكي

بلدية غزة تنهي استعدادها لاستقبال شهر رمضان الفضيل

بلدية غزة تنهي استعدادها لاستقبال شهر رمضان الفضيل

الشرطة تقبض على مشتبه به بالشروع بالقتل العمد في بيت لحم

الشرطة تقبض على مشتبه به بالشروع بالقتل العمد في بيت لحم

جنين: الشرطة تحرر مخالفات لعدم الإلتزام بإجراءات السلامة العامة

جنين: الشرطة تحرر مخالفات لعدم الإلتزام بإجراءات السلامة العامة

الشرطة تنهي حفلات زفاف وبيوت عزاء في قلقيلية

الشرطة تنهي حفلات زفاف وبيوت عزاء في قلقيلية

جرغون: إيقاف (أونروا) 250 معلماً من موظفي الشواغر اليومي عن العمل إجراء مدان وتعسفي

جرغون: إيقاف (أونروا) 250 معلماً من موظفي الشواغر اليومي عن العمل إجراء مدان وتعسفي

لقاء حواري بين قيادة الديمقراطية والشباب في غزة

لقاء حواري بين قيادة الديمقراطية والشباب في غزة

أكثر من 140 مستوطناً يقتحمون باحات المسجد الأقصى

أكثر من 140 مستوطناً يقتحمون باحات المسجد الأقصى

منوعات

شاهد: رامز جلال يهدد حياة ضيوف برنامجه ويعرضهم لأقصى درجات الرعب

شاهد: رامز جلال يهدد حياة ضيوف برنامجه ويعرضهم لأقصى درجات الرعب

شاهد: عمرو أديب لمحمد رمضان: &#34;الأيام الجاية نكد&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: عمرو أديب لمحمد رمضان: "الأيام الجاية نكد".. ما القصة ؟

شاهد: فيفي عبده &#34;حسبي الله في اللي أداني حقنة&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: فيفي عبده "حسبي الله في اللي أداني حقنة".. ما القصة ؟

هل تآمرت شيرين رضا ودينا الشربيني على عمرو دياب ؟

هل تآمرت شيرين رضا ودينا الشربيني على عمرو دياب ؟

هل ستحضر ميغان ماركل مراسم جنازة الأمير فيليب ؟

هل ستحضر ميغان ماركل مراسم جنازة الأمير فيليب ؟

شاهد: أحلام تتعرض للإنتقادات اللاذعة بسبب الشيف بوراك

شاهد: أحلام تتعرض للإنتقادات اللاذعة بسبب الشيف بوراك

شاهد: بعد اتهامات مي العيدان.. زوجة علي يوسف تهاجم الأخيرة و ترد بقوة

شاهد: بعد اتهامات مي العيدان.. زوجة علي يوسف تهاجم الأخيرة و ترد بقوة

شاهد: شكران مرتجى في نوبة بكاء مؤثرة.. ما السبب ؟

شاهد: شكران مرتجى في نوبة بكاء مؤثرة.. ما السبب ؟

شاهد: محمد رمضان لعمرو أديب &#34;بس يا بابا&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: محمد رمضان لعمرو أديب "بس يا بابا".. ما القصة ؟

شاهد: الفيديوهات الإباحية تلاحق منى فاروق &#34;تحرش بيا وصوّرني&#34;

شاهد: الفيديوهات الإباحية تلاحق منى فاروق "تحرش بيا وصوّرني"

عربي

شاهد: الرئيس التونسي يزور بقايا خط بارليف

شاهد: الرئيس التونسي يزور بقايا خط بارليف

وزير الخارجية المصري يكشف تفاصيل الاتصال الذي أجراه معه نظيره التركي

وزير الخارجية المصري يكشف تفاصيل الاتصال الذي أجراه معه نظيره التركي

هزتان أرضيتان تضربان محافظة السليمانية شمال شرق العراق

هزتان أرضيتان تضربان محافظة السليمانية شمال شرق العراق

من الدول العربية التي أعلنت الثلاثاء أول أيام شهر رمضان؟

من الدول العربية التي أعلنت الثلاثاء أول أيام شهر رمضان؟