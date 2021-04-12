أكثر من 140 مستوطناً يقتحمون باحات المسجد الأقصى

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت مصادر مقدسية في القدس، بأن 144 مستوطناً اقتحموا باحات المسجد الأقصى، في الفترة الصباحية من الاقتحامات اليومية، على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، وتحت حماية قوات الاحتلال قبل أن يغادروه من باب السلسلة.



ولفتت المصادر إلى أن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية استفزازية، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال خاصة في الجهة الشرقية من المسجد.