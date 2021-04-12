بتهمة الخيانة.. محكمة بداية رام الله تصدر حكماً لمدان بالحبس المؤبد

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي رامز جمهور والقاضي رامز مصلح والقاضي امجد شعار حكماً بإدانة المتهم (خ،أ،ك) عن تهمة الخيانة بحمل السلاح ضد الدولة بصفوف العدو سنداً لأحكام المادة 110 الفقرة 1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس المؤبد



جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ لؤي شريتح، وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .