قوات الاحتلال تهدم منزلاً في بيت لحم

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين منزلاً شرق بيت لحم وخيمة سكنية في مسافر يطا جنوب الخليل.



وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال هدمت منزلا يعود لعائلة الجعابيص في منطقة مرج الغزلان في عش غراب ببلدة بيت ساحور شرق بيت لحم، تقدر مساحته بـ 80 مترا مربعا.



وفي الخليل هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم خيمة سكنية، واستولت على معدات زراعية بمسافر يطا جنوب الخليل.



واقتحم عشرات من جنود الاحتلال المنطقة واعتدوا على المواطنين الذين حاولوا التصدي لعملية الهدم.



وأشار منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، أن قوات الاحتلال هدمت بواسطة جرافة خيمة سكنية تقع على تلة مرتفعة في منطقة اشكارة تعود للمواطن يونس الشامسطي.



وأكد أصحاب الأرض أنهم سيعيدون بناء الخيمة والصمود في المنطقة التي يحاول الاحتلال تهجيرهم منها.



كما استولت قوات الاحتلال على معدات زراعية، ومولد كهرباء، وأبواب، في منطقة تومين شرق يطا تعود للمواطن بركات مر، بحجة أنها تقع في منطقة مصنفة "ج".