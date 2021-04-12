قوات الاحتلال تقتحم خربة حمصة في الأغوار وتفتش مساكن المواطنين

قرية حمصة

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية، وشرعت بتفتيش مساكن المواطنين.



وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس، معتز بشارات، إن قوات الاحتلال اقتحمت الخربة بسيارتين عسكريتين، وقامت بتفتيش مساكن المواطنين.



وتتعرض خربة حمصة الفوقا، للهدم، باستمرار، وتحديداً منذ نهاية العام الماضي وبداية العام الجاري، وتتعرض لاقتحامات يومية، حيث تهدد سلطات الاحتلال سكانها بالتهجير القسري.