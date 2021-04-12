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قيادي بـ (حماس): منذ انطلاق مسار الانتخابات لم تتوقف تهديدات الاحتلال لقيادات الحركة وأبنائها

قيادي بـ (حماس): منذ انطلاق مسار الانتخابات لم تتوقف تهديدات الاحتلال لقيادات الحركة وأبنائها
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أدان عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى دودين، اليوم الاثنين، "الهجمة المسعورة  التي  تشنها حكومة الاحتلال على  أبناء شعبنا عبر حملات الاعتقال التي تطال القيادات والنشطاء الميدانيين الفاعلين، في محاولة واضحة لعرقلة مسار الانتخابات ووقفه".

وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: بأن "ما تقوم به حكومة الاحتلال يؤكد هويتها الإجرامية والإرهابية في محاصرة شعبنا وخياراته الديمقراطية، فمنذ انطلاق مسار الانتخابات لم تتوقف تهديدات الاحتلال لقيادات الحركة وأبنائها".

وتوجه بالتحية لأبناء الحركة وقياداتها الذين يصرون على مواصلة طريق  ترتيب البيت الفلسطيني واللحمة الوطنية، فهذه التضحية تليق بحماس وجنودها الذين نذروا أنفسهم من أجل وطنهم وحرية شعبهم.

ودعا دودين شعوب العالم الحر والدول الداعمة لحقوق شعبنا إلى الوقوف في وجه الغطرسة الصهيونية التي تعبر عن فاشية لا يوجد لها نظير في العالم بالسطو على إرادة شعب أمام أعين العالم أجمع، فشعبنا الفلسطيني يحمل هوية حضارية تجعله في مقدمة الشعوب والأمم.

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