فلسطين والبرازيل تبحثان آفاق التعاون لما بعد جائحة (كورونا)





ورحبت معايعة بأليساندرو، مهنئة إياه على منصبة الجديد كسفير للبرازيل لدى فلسطين، ومؤكدة على ضرورة الاستمرار بنفس روح التعاون بين البلدين، وتطلعها لتطوير افاق التعاون الثنائي المشترك لما بعد جائحة (كورونا).





وتحدثت معايعة عن صورة الوضع السياسي العام، وما تمر به المنطقة من ظروف سياسية دقيقة، وبالأخص في ظل الاعتداءات الاسرائيلية الاخيرة على المقدسات الفلسطينية، والاعتداءات التي يتعرض لها ابناء الشعب الفلسطيني.





معايعة أكدت اهمية هذا اللقاء في بناء جسور التعاون، متحدثة عن اخر التطورات لجائحة (كورونا)، وما وصلت له الجهود الفلسطينية لمكافة هذا الوباء العالمية، لحماية الانسان الفلسطيني، حيث ان إن قطاع السياحة في فلسطين الأكثر تضررا بشكل خاص وهو القطاع الأخير الذي ستعود اليه الحياة مجددا بعد زوال جائحة (كورونا).







وأكدت معايعة "اننا في وزارة السياحة والآثار نسعى لان تكون تجربة السائح في فلسطين تجربة غنية بحيث يعود الى وطنه حامل صورة جميلة عن فلسطين وشعبها وأهلها ومطلع على ما يعانيه الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي".

ومن جهته فقد تحدث أليساندرو عن الجهود المبذولة لتطوير العلاقات الثنائية المباشرة والمشتركة بين البلدين، مؤكدة شكره للوزيرة معايعة على ما تبذله من جهد في سبيل تطوير العلاقات الثنائية المشتركة.

معايعة قالت: إن الوزارة تعمل على اعداد الخطط والبرامج على عدة اصعدة منها ما هو مرتبط بالترويج السياحي الفلسطيني وتعزيز الثقة واعادة الربط مع وكالات السياحة العالمية، والعمل على تأهيل وتطوير القطاع السياحي والتحضير للمرحلة القادمة لنكون جاهزين ومستعدين للبدء بالعمل عندما تسمح الظروف لإعادة دوران عجلة السياحة من جديد.

رام الله - دنيا الوطناستقبلت وزيرة السياحة والآثار، رُلى معايعة سفير البرازيل الجديد لدى فلسطين أليساندرو وارلي كاندياس، وذلك في مقر وزارة السياحة والاثار بمدينة بيت لحم.