الأردن: إحالة ملف قضية الفتنة إلى المدعي العام.. ما مصير "الأمير حمزة"؟

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكدت قناة (المملكة) أنه تمت إحالة ملف قضية "الفتنة" الى المدعي العام، لاستكمال المقتضى القانوني والتحقيقات في القضية لجميع المتورطين فيها.



وأوضحت القناة الأردنية، أن "مسألة الأمير حمزة ستحل ضمن إطار الأسرة الهاشمية".



وكان قد ظهر الأمير حمزة بن الحسين، برفقة الأسرة الملكية لأول مرة منذ ما قال الملك إنها "فتنة" داخل الأسرة، حيث شارك الأمير أخاه غير الشقيق الملك عبد الله بن الحسين، في مراسم الذكرى المئوية لتأسيس المملكة الأردنية الهاشمية.