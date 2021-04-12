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البرلمان العربي يدين هجوم الحوثيين على جازان

رام الله - دنيا الوطن
أدان البرلمان العربي، محاولات "ميليشيا الحوثي الإرهابية" بإطلاق صاروخ باليستي و أربع مسيّرات مفخخة أطلقتها الميليشيات باتجاه جازان بالمملكة العربية السعودية في يوم واحد والتي تصدت لهم بنجاح قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكد البرلمان العربي، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "استمرار محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وتصعيدها المستمر يعكس تحديها السافر للقانون الدولي ورفضها لكافة الجهود السياسية لإنهاء الأزمة في اليمن"، مشيراً إلى أن "هذه الاعتداءات المتكررة المدعومة من إيران تعكس الوصاية الإيرانية على ميليشيا الحوثي واستخدامها لها كذراع وأداة لتحقيق مخططاتها التخريبية لنشر الفوضى في المنطقة ولتقويض الأمن والاستقرار دوليا وإقليميا، كما تعكس عدائها الشديد للمملكة العربية السعودية التي تسعى من خلال مبادراتها الاستراتيجية تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن".

وأعرب البرلمان العربي عن وقوفه التام مع المملكة العربية السعودية في الإجراءات التي تتخذها من أجل حماية أمنها وسلامة أراضيها والمقيمين عليها والوقوف معها في خندق واحد، مؤكداً أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية ركيزة أساسية في الأمن القومي العربي.

 وأرجع" البرلمان العربي"، سبب استقواء "ميليشيا الحوثي الإرهابية" بالدعم الإيراني وتحديها السافر للقوانين الدولية والإنسانية لحالة التخاذل من جانب المجتمع الدولي والأممي عن اتخاذ موقف حازم ورادع لكافة الممارسات المخالفة للقوانين والأعراف الدولية، مطالباً المجتمع الدولي بأن يضطلع للقيام بدوره وتحمل مسؤولياته حيال هذه الميليشيات وردعها عن انتهاكاتها المرفوضة، وفق البيان.

وثمن البرلمان العربي الجهود المضنية التي تقوم بها قوات تحالف دعم الشرعية واتخاذها الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية وتصديها وتدميرها بنجاح للأهداف الخسيسة لميليشيا الحوثي الإرهابية.

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