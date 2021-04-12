قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان من مخيم شعفاط

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ثلاثة شبان بعد اقتحام مخيم شعفاط شمال شرق القدس.



وأفادت مصادر محلية أن قوة كبيرة من الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط، واعتقلت ثلاثة شبان من المخيم، قبل انسحابها.



وذكرت مصادر محلية، أن المعتقلين هم ثلاثة عمال من الضفة الغربية ويعملون في ملحمة وسط مخيم شعفاط.