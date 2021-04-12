عاجل

  • هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: قريبا سنجعل منشأة نطنز تعمل بقدرة أكبر بزيادة تتجاوز 50%

  • هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: خلال أيام وجيزة سنستبدل أجهزة الطرد المركزي المتضررة بأخرى أكثر قدرة وتطوراً

  • هيئة الطاقة الذرية الإيرانية:الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له منشأة نطنز لم يؤثر على تخصيب اليورانيوم بالمنشأة

شؤون فلسطينية

"الخارجية": تخاذل المجتمع الدولي شجع جيش الاحتلال والمستوطنين على تنفيذ اعتداءات مشتركة وعلنية

"الخارجية": تخاذل المجتمع الدولي شجع جيش الاحتلال والمستوطنين على تنفيذ اعتداءات مشتركة وعلنية
مستوطنون - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزراة الخارجية والمغتربين، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن تخاذل المجتمع الدولي شجع جيش الاحتلال والمستوطنين على تنفيذ اعتداءات مشتركة وعلنية بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وقالت الوزارة في بيانها، "تتكرر وتتواصل اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين وارضهم وبلداتهم بشكل مشترك وعلني على بصر وسمع المجتمع الدولي، وبالرغم من استمرار اعتداءات المستوطنين بحماية وإسناد ودعم قوات الاحتلال التي تتخذ مواقع قريبة من مكان هجمات المستوطنين على منازل المواطنين وأرضهم، الا أنه لوحظ في الآونة الأخيرة تكرار الاعتداءات المشتركة لقوات الإحتلال يرافقها عدد من المستوطنين كما حصل في اقتحام مناطق في بيت امر وإجبار المواطن سمير عبد الله الصليبي وعائلته على مغادرة أرضهم المحاذية لمستوطنة "كرمي تسور" جنوب بيت امر، وتخريب البنية التحتية لبيت زراعي بلاستيكي، وهو ذات الوضع في اقتحام نبع تل السلطان الأثري شمال أريحا، والاقتحامات المتواصلة لبلدة سبسطية ومواقعها الأثرية، وكذلك الهجمات المشتركة لقوات الاحتلال والمستوطنين على عديد المواقع الأثرية والتاريخية الواقعة في قلب البلدات والمدن الفلسطينية، وسط استمرار توزيع الأدوار بينهما لإرغام المراطنين على ترك أرضهم والابتعاد عنها وتهجيرهم منها كما هو حاصل بشكل يومي في الأغوار الفلسطينية.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين المتواصلة لنهب وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية ومطاردة وملاحقة الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة "ج" لتخصيصها كعمق استراتيجي للتوسع الاستيطاني.

واعتبرت أن شن الهجمات المشتركة على المواطنين الفلسطينيين دليل قاطع على أن إسرائيل دولة مستوطنين وتنفذ حكومتها رسميا سياسة استيطانية استعمارية وتخضع لرغباتهم واطماعهم، كما أن هذا المشهد يؤكد من جديد أن المستوطنين هم طليعة المشروع الصهيوني الاستعماري في أرض دولة فلسطين، وطليعة نظام الفصل العنصري المعتمد رسميا من قبل الحكومة الإسرائيلية، وهو أيضا استهتار واضح بالمجتمع الدولي وشرعياته وقراراته، واستخفاف باعلان الجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال وفي مقدمتها جريمة الإستيطان.

وأكدت الوزارة أن تخاذل المجتمع الدولي وضعف مواقفه وردود أفعاله تجاه جريمة الاستيطان المتواصلة شجع دولة الاحتلال على القيام بانتهاكات واعتداءات مشتركة وعلنية بين قوات الاحتلال ومليشات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.

أخبار ذات صلة

فلسطين والبرازيل تبحثان آفاق التعاون لما بعد جائحة (كورونا)

فلسطين والبرازيل تبحثان آفاق التعاون لما بعد جائحة (كورونا)

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان من مخيم شعفاط

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان من مخيم شعفاط

الخضري يدعو لمشاريع إغاثية لغزة في شهر رمضان مع استمرار الحصار وتأثيرات مواجهة (كورونا)

الخضري يدعو لمشاريع إغاثية لغزة في شهر رمضان مع استمرار الحصار وتأثيرات مواجهة (كورونا)

الأسير باهر عشه يواجه وضعًا صحيًا صعبًا في سجن &#34;عسقلان&#34;

الأسير باهر عشه يواجه وضعًا صحيًا صعبًا في سجن "عسقلان"

قيادي بـ (حماس): الاعتقالات لن تثنينا وتؤكد أننا في الطريق الصحيح

قيادي بـ (حماس): الاعتقالات لن تثنينا وتؤكد أننا في الطريق الصحيح

حماس تستنكر حادثة إطلاق النار على منزل المرشح المحامي &#34;حاتم شاهين&#34;

حماس تستنكر حادثة إطلاق النار على منزل المرشح المحامي "حاتم شاهين"

دعوات لشد الرحال وتكثيف الرباط في الأقصى في شهر رمضان

دعوات لشد الرحال وتكثيف الرباط في الأقصى في شهر رمضان

مستوطنون ينصبون خيمة في قصرة جنوب نابلس

مستوطنون ينصبون خيمة في قصرة جنوب نابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فلسطين والبرازيل تبحثان آفاق التعاون لما بعد جائحة (كورونا)

فلسطين والبرازيل تبحثان آفاق التعاون لما بعد جائحة (كورونا)

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان من مخيم شعفاط

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان من مخيم شعفاط

&#34;الخارجية&#34;: تخاذل المجتمع الدولي شجع جيش الاحتلال والمستوطنين على تنفيذ اعتداءات مشتركة وعلنية

"الخارجية": تخاذل المجتمع الدولي شجع جيش الاحتلال والمستوطنين على تنفيذ اعتداءات مشتركة وعلنية

الخضري يدعو لمشاريع إغاثية لغزة في شهر رمضان مع استمرار الحصار وتأثيرات مواجهة (كورونا)

الخضري يدعو لمشاريع إغاثية لغزة في شهر رمضان مع استمرار الحصار وتأثيرات مواجهة (كورونا)

الأسير باهر عشه يواجه وضعًا صحيًا صعبًا في سجن &#34;عسقلان&#34;

الأسير باهر عشه يواجه وضعًا صحيًا صعبًا في سجن "عسقلان"

قيادي بـ (حماس): الاعتقالات لن تثنينا وتؤكد أننا في الطريق الصحيح

قيادي بـ (حماس): الاعتقالات لن تثنينا وتؤكد أننا في الطريق الصحيح

حماس تستنكر حادثة إطلاق النار على منزل المرشح المحامي &#34;حاتم شاهين&#34;

حماس تستنكر حادثة إطلاق النار على منزل المرشح المحامي "حاتم شاهين"

دعوات لشد الرحال وتكثيف الرباط في الأقصى في شهر رمضان

دعوات لشد الرحال وتكثيف الرباط في الأقصى في شهر رمضان

منوعات

شاهد: رامز جلال يهدد حياة ضيوف برنامجه ويعرضهم لأقصى درجات الرعب

شاهد: رامز جلال يهدد حياة ضيوف برنامجه ويعرضهم لأقصى درجات الرعب

شاهد: عمرو أديب لمحمد رمضان: &#34;الأيام الجاية نكد&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: عمرو أديب لمحمد رمضان: "الأيام الجاية نكد".. ما القصة ؟

شاهد: فيفي عبده &#34;حسبي الله في اللي أداني حقنة&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: فيفي عبده "حسبي الله في اللي أداني حقنة".. ما القصة ؟

هل تآمرت شيرين رضا ودينا الشربيني على عمرو دياب ؟

هل تآمرت شيرين رضا ودينا الشربيني على عمرو دياب ؟

هل ستحضر ميغان ماركل مراسم جنازة الأمير فيليب ؟

هل ستحضر ميغان ماركل مراسم جنازة الأمير فيليب ؟

شاهد: أحلام تتعرض للإنتقادات اللاذعة بسبب الشيف بوراك

شاهد: أحلام تتعرض للإنتقادات اللاذعة بسبب الشيف بوراك

شاهد: بعد اتهامات مي العيدان.. زوجة علي يوسف تهاجم الأخيرة و ترد بقوة

شاهد: بعد اتهامات مي العيدان.. زوجة علي يوسف تهاجم الأخيرة و ترد بقوة

شاهد: شكران مرتجى في نوبة بكاء مؤثرة.. ما السبب ؟

شاهد: شكران مرتجى في نوبة بكاء مؤثرة.. ما السبب ؟

شاهد: محمد رمضان لعمرو أديب &#34;بس يا بابا&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: محمد رمضان لعمرو أديب "بس يا بابا".. ما القصة ؟

شاهد: الفيديوهات الإباحية تلاحق منى فاروق &#34;تحرش بيا وصوّرني&#34;

شاهد: الفيديوهات الإباحية تلاحق منى فاروق "تحرش بيا وصوّرني"

عربي

شاهد: الرئيس التونسي يزور بقايا خط بارليف

شاهد: الرئيس التونسي يزور بقايا خط بارليف

وزير الخارجية المصري يكشف تفاصيل الاتصال الذي أجراه معه نظيره التركي

وزير الخارجية المصري يكشف تفاصيل الاتصال الذي أجراه معه نظيره التركي

هزتان أرضيتان تضربان محافظة السليمانية شمال شرق العراق

هزتان أرضيتان تضربان محافظة السليمانية شمال شرق العراق

من الدول العربية التي أعلنت الثلاثاء أول أيام شهر رمضان؟

من الدول العربية التي أعلنت الثلاثاء أول أيام شهر رمضان؟