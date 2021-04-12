قيادي بـ (حماس): الاعتقالات لن تثنينا وتؤكد أننا في الطريق الصحيح

أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد القيادي في حركة حماس، ناصر عبد الجواد، أن الاعتقالات التي يشنها الاحتلال وتستهدف قيادات ونشطاء من الحركة، لن تثنيها عن التقدم نحو انجاز استحقاق الانتخابات.



وقال في تصريحات أبرزها موقع (حرية نيوز): "جاهزون لكل شيء والمهم أن تتم الانتخابات وأن يختار الشعب الفلسطيني من يريد".



وأشار القيادي في حماس، إلى أن الاحتلال يلوح بالعصا والاعتقالات ضد فئة معينة في محاولة لترهيب وتخويف المواطنين ومنع الانتخابات والضغط على مؤيدي "قائمة القدس موعدنا"، وهو ما يشير لشعبنا الى من يسير في الاتجاه الصحيح ويقف في وجه الاحتلال ويعمل على تحقيق مصالح الوطن.



وأضاف: "هذه الفئة المستهدفة هي في الطريق الصحيح، وشعبنا لن تثنيه الاعتقالات والاستهداف عن مواصلة نضاله".



وذكر عبد الجواد بأن الاحتلال أراد ان تجري الانتخابات وفق مصالحه، لكن ما حدث على الأرض جعله يشعر بأنها ستشكل خطراً عليه وستؤدي الى ما لا يرغب".



كما شدد على ضرورة فرض الانتخابات في القدس بكل الوسائل وعدم الرضوخ لمواقف الاحتلال، محذراً من محاولة البعض الارتهان لقرار الاحتلال واتخاذه ذريعة للتهرب من هذا الاستحقاق الوطني.



ونبه الى أن الجميع يريد الانتخابات في القدس لأن الشعب الفلسطيني ينتظرها منذ سنوات.



وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم، حملة اعتقالات واسعة، واعتقلت من الخليل، القادة في حماس أنس رصرص وعمر القواسمي والدكتور مصطفى شاور والذي يشغل رئيس رابطة علماء فلسطين.