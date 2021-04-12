حماس تستنكر حادثة إطلاق النار على منزل المرشح المحامي "حاتم شاهين"

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رام الله - دنيا الوطن

استنكرت حركة "حماس"، اليوم الإثنين، حادثة إطلاق النار التي تعرض لها منزل المرشح عن قائمة المستقبل المحامي حاتم شاهين، في مدينة الخليل بالضفة الغربية.



وقال المتحدث باسم "حماس" فوزي برهوم في تصريح صحفي إن ذلك "مؤشر مقلق على تزايد الأعمال الخارجة عن القانون في الضفة الغربية، خاصة في ظل أجواء الانتخابات العامة".



وطالب برهوم، الأجهزة الأمنية ذات الاختصاص بالعمل السريع على كشف ملابسات الحادث وتقديم الجناة للعدالة.