مستوطنون ينصبون خيمة في قصرة جنوب نابلس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

نصب مستوطنون، اليوم الاثنين، خيمة على أراضي المواطنين في قرية قصرة جنوب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس: إن عددا من مستوطني مستوطنة "يش قودش" نصبوا في ساعات الصباح الباكر خيمة جنوب شرق قصرة.