مستوطنون ينصبون خيمة في قصرة جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
نصب مستوطنون، اليوم الاثنين، خيمة على أراضي المواطنين في قرية قصرة جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس: إن عددا من مستوطني مستوطنة "يش قودش" نصبوا في ساعات الصباح الباكر خيمة جنوب شرق قصرة.
نصب مستوطنون، اليوم الاثنين، خيمة على أراضي المواطنين في قرية قصرة جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس: إن عددا من مستوطني مستوطنة "يش قودش" نصبوا في ساعات الصباح الباكر خيمة جنوب شرق قصرة.
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