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شؤون فلسطينية

مستوطنون ينصبون خيمة في قصرة جنوب نابلس

مستوطنون ينصبون خيمة في قصرة جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
نصب مستوطنون، اليوم الاثنين، خيمة على أراضي المواطنين في قرية قصرة جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس: إن عددا من مستوطني مستوطنة "يش قودش" نصبوا في ساعات الصباح الباكر خيمة جنوب شرق قصرة.

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