قطاع غزة يُسجل رقمًا قياسيًا بعدد وفيات (كورونا)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

سجل قطاع غزة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، رقمًا قياسيًا بعدد وفيات فيروس (كورونا) اليومية، بواقع 17 حالة وفاة، اضافة إلى تسجيل 1764 إصابة جديدة.



وقالت وزارة الصحة، في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أجرت 4700 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 83287 اصابة، وأن اجمالي الحالات النشطة 20057 حالة.



وأضافت الوزارة أن اجمالي المتعافين 62536 حالة، بينما بلغ اجمالي الوفيات 694 حالة وفاة، وأن عدد الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 391 حالة، وقد اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 277 حالة.



وأشارت إلى أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 81600 جرعة وهي تكفي 40800 شخص، وبلغ اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح، 31245 شخص.