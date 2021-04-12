شؤون فلسطينية

المطران حنا يدعو لشد الرحال لزيارة القدس

المطران حنا يدعو لشد الرحال لزيارة القدس
المطران عطالله حنا
رام الله - دنيا الوطن
دعا المطران عطا الله حنا، رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم، أبناء كنائسنا في الجليل ويافا واللد والرملة وغيرها من الأماكن إلى شد الرحال لزيارة مدينة القدس، وخاصة كنيسة القيامة في هذا الموسم، الذي فيه نعيش في ظل فترة الصوم الأربعيني المقدسة وصولاً إلى عيد القيامة المجيد.

وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "لقد فتحت كنيسة القيامة ابوابها والوصول الى القدس ممكن بعد ان تم انهاء كافة القيود المتعلقة بالكورونا ولذلك فإن زيارة القدس واجبة من اجل زيارة مقدساتها والتجول في اسواقها والتضامن مع ابنائها الذين يحتاجون الى من يقف الى جانبهم بعد هذا العام الذي مر عليهم في ظل جائحة شلت كل شيء".

وأضاف: "لقد بدأت حالة الانفراج فيما يتعلق بوباء (كورونا) ونحن نتمنى بأن يتم تنظيم رحلات وبشكل منتظم من أجل زيارة المقدسات وخاصة كنيسة القيامة والتي لها مكانة كبيرة عندنا وخاصة في هذه الأيام التي نستعد فيها لاستقبال عيد الأعياد وموسم المواسم.

وأعرب عن أمنيته أن يصل صوتنا الى كل رعايانا وكنائسنا في هذه الارض المقدسة فالقدس بانتظار زيارتكم ومقدساتها تتوق اليكم وازقتها العتيقة واسوارها الجميلة تنتظر وجودكم وحضوركم لكي تؤكدوا بأن القدس لنا وهي حاضنة اهم مقدساتنا وتاريخنا وتراثنا.

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