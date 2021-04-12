الكشف عن تفاصيل اتفاق لحل قضية تفريغات 2005

رام الله - دنيا الوطنكشف المتحدث باسم تفريغات 2005، رامي أبو كرش، عن تفاصيل اتصال دار بينه وبين روحي فتوح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.وقال أبو كرش في منشور عبر صفحته بموقع (فيسبوك): "ابلغنا الاخ ابو وسام بأنه جرى التواصل مع رئيس الوزراء الأخ محمد اشتية، بخصوص تنفيذ قرار حل ملف تفريغات 2005، ووعده بأنه عند وعده بتنفيذ قرار الحل".وأضاف أبو كرش أنه "للبدء بتنفيذ الحل بشكل عملي اقترح الأخ روحي فتوح أن يتم تشكيل لجنة من الإدارة والتنظيم واللجنة الأمنية، وسنكون نحن ممثلين في داخل اللجنة".وتابع: "سيكون مهمتها مقابلة جميع عناصر تفريغات 2005 المتواجدين في داخل قطاع غزة، وتسكينهم داخل أجهزتهم الأمنية، وبمدة أقصاها أسبوع، وبعد ذلك يتم إصدار قرار بالحل الإداري وسحب ملفاتكم من وزارة التنمية الاجتماعية، وتسكينكم في اجهزتكم الأمنية كموظفين رسميين في الأجهزة الأمنية كل عسكري حسب تاريخ أخذه على قيود الأجهزة الأمنية".وأضاف أبو كرش، في منشوره: "سيكون هناك اجتماع مع اعضاء اللجنة الرئاسية ورئيس الوزراء، خلال يومين لأخذ قرار بتشكيل اللجنة والبدء بالعمل، مستدركًا: "إضرابنا مستمر حتى صدور قرار بالإعتراف بحقوقنا كموظفين رسميين".وكتب رامي أبو كرش، منشورًا آخرًا، قال فيه: "تشكيل اللجنة من الإدارة والتنظيم واللجنة الأمنية لمقابلة كل عناصر الأجهزة الأمنية تعيينات 2005 فما فوق، ضرورة لإثبات حقك وقانونية انك عسكري خدمت ضمن جهازك الأمني من خلال إثبات ذلك باوراقك الرسمية وشهادات الدورات العسكرية والأوامر الإدارية وفيش الرواتب الصادرة لك".وختم أبو كرش حديثه بالقول: "أيضًا ذلك يأتي لإثبات ايضا انك موجود في داخل قطاع غزة، وإعادة تسكينك ضمن هيكلية جهازك الامني.. نحن لسنا ضد ذلك في سبيل أن نبدأ فعليًا وعمليًا بإجراءات تنفيذ قرار الرئيس بالحل بشكل سريع وعملي".