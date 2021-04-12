عربي

شاهد: الرئيس التونسي يزور بقايا خط بارليف

شاهد: الرئيس التونسي يزور بقايا خط بارليف
رام الله - دنيا الوطن
نشرت الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية عبر موقع (فيسبوك) صورا لجولة الرئيس التونسي قيس سعيد في حوض السويس، قبل مغادرته الأراضي المصرية.

وأوضحت الرئاسة التونسية، أن قيس سعيد زار الضفة الشرقية من قناة السويس، والمكان حيث عبرت القوات المسلحة المصرية القناة قبل أن تسيطر على خط بارليف في ساعات قليلة.

وقالت: "ذكر رئيس الدولة في هذا السياق، أنه حينما تتوفر الإرادة في التحرير حتى تستعيد الأمة مجدها وشرفها يمكن أن ترفع كل التحديات".

وأشار سعيد إلى أنه لا يزال يحتفظ بذكرى رفع أحد الجنود المصريين العلم المصري بعد العبور، لافتا إلى أن "كتيبة من الجيش التونسي تولت في تلك الأيام الخالدة المشاركة في الدفاع عن منطقة قرب قناة السويس".

وأضافت الرئاسة أن "سعيد زار خط بارليف الذي دمرته القوات المصرية واستولت عليه في الساعات الأولى لحرب أكتوبر واستمع إلى عرض قدمه قائد الجيش الميداني الثاني المصري حول هذا الانتصار العسكري الذي حققته القوات المصرية في استرجاع جزء من سيناء".






أخبار ذات صلة

وزير الخارجية المصري يكشف تفاصيل الاتصال الذي أجراه معه نظيره التركي

وزير الخارجية المصري يكشف تفاصيل الاتصال الذي أجراه معه نظيره التركي

هزتان أرضيتان تضربان محافظة السليمانية شمال شرق العراق

هزتان أرضيتان تضربان محافظة السليمانية شمال شرق العراق

من الدول العربية التي أعلنت الثلاثاء أول أيام شهر رمضان؟

من الدول العربية التي أعلنت الثلاثاء أول أيام شهر رمضان؟

ولي العهد الأردني يزور أضرحة الشهداء بـ&#34;الوشاح&#34; ويغيره عند الاحتفال بمئوية المملكة.. فما السر؟

ولي العهد الأردني يزور أضرحة الشهداء بـ"الوشاح" ويغيره عند الاحتفال بمئوية المملكة.. فما السر؟

مقتل خمسة من مسلحي تنظيم الدولة في قصف للجيش العراقي

مقتل خمسة من مسلحي تنظيم الدولة في قصف للجيش العراقي

الصحة السعودية: تراجع الإصابات اليومية بـ(كورونا) إلى ما تحت الـ800

الصحة السعودية: تراجع الإصابات اليومية بـ(كورونا) إلى ما تحت الـ800

الصحة الأردنية تسجل 65 حالة وفاة و3340 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة الأردنية تسجل 65 حالة وفاة و3340 إصابة جديدة بـ(كورونا)

السعودية: تعذر رؤية هلال رمضان في مرصدي تمير وحوطة سدير

السعودية: تعذر رؤية هلال رمضان في مرصدي تمير وحوطة سدير

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

دعوات لشد الرحال وتكثيف الرباط في الأقصى في شهر رمضان

دعوات لشد الرحال وتكثيف الرباط في الأقصى في شهر رمضان

مستوطنون ينصبون خيمة في قصرة جنوب نابلس

مستوطنون ينصبون خيمة في قصرة جنوب نابلس

قائمة المستقبل: إطلاق النار على منزل وسيارة المرشح &#34;حاتم شاهين&#34; بالخليل

قائمة المستقبل: إطلاق النار على منزل وسيارة المرشح "حاتم شاهين" بالخليل

المطران حنا يدعو لشد الرحال لزيارة القدس

المطران حنا يدعو لشد الرحال لزيارة القدس

طالت 25 مواطناً.. حملة اعتقالات واسعة في القدس والضفة الغربية

طالت 25 مواطناً.. حملة اعتقالات واسعة في القدس والضفة الغربية

&#34;التربية&#34; تختتم منتدى توجهات لاستدامة التعلم الإلكتروني في فلسطين

"التربية" تختتم منتدى توجهات لاستدامة التعلم الإلكتروني في فلسطين

مستوطنون يعتدون على مركبة مواطن في سلفيت

مستوطنون يعتدون على مركبة مواطن في سلفيت

مجدلاني: إجراء أي عملية انتخابية في فلسطين لا يمكن أن تتم دون القدس

مجدلاني: إجراء أي عملية انتخابية في فلسطين لا يمكن أن تتم دون القدس

منوعات

هل تآمرت شيرين رضا ودينا الشربيني على عمرو دياب ؟

هل تآمرت شيرين رضا ودينا الشربيني على عمرو دياب ؟

هل ستحضر ميغان ماركل مراسم جنازة الأمير فيليب ؟

هل ستحضر ميغان ماركل مراسم جنازة الأمير فيليب ؟

شاهد: أحلام تتعرض للإنتقادات اللاذعة بسبب الشيف بوراك

شاهد: أحلام تتعرض للإنتقادات اللاذعة بسبب الشيف بوراك

شاهد: بعد اتهامات مي العيدان.. زوجة علي يوسف تهاجم الأخيرة و ترد بقوة

شاهد: بعد اتهامات مي العيدان.. زوجة علي يوسف تهاجم الأخيرة و ترد بقوة

شاهد: شكران مرتجى في نوبة بكاء مؤثرة.. ما السبب ؟

شاهد: شكران مرتجى في نوبة بكاء مؤثرة.. ما السبب ؟

شاهد: محمد رمضان لعمرو أديب &#34;بس يا بابا&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: محمد رمضان لعمرو أديب "بس يا بابا".. ما القصة ؟

شاهد: الفيديوهات الإباحية تلاحق منى فاروق &#34;تحرش بيا وصوّرني&#34;

شاهد: الفيديوهات الإباحية تلاحق منى فاروق "تحرش بيا وصوّرني"

شاهد: شام الذهبي تثير الجدل بقُبلتها لخطيبها

شاهد: شام الذهبي تثير الجدل بقُبلتها لخطيبها

صور.. تامر حسني وروبي يشعلان حفلاً ضخماً بمناسبة مرور عام على إطلاق &#34;تاج مصر&#34;

صور.. تامر حسني وروبي يشعلان حفلاً ضخماً بمناسبة مرور عام على إطلاق "تاج مصر"

شاهد: ماذا رد الطيار المفصول على محمد رمضان بعد قضية التعويض

شاهد: ماذا رد الطيار المفصول على محمد رمضان بعد قضية التعويض

عربي

شاهد: الرئيس التونسي يزور بقايا خط بارليف

شاهد: الرئيس التونسي يزور بقايا خط بارليف

وزير الخارجية المصري يكشف تفاصيل الاتصال الذي أجراه معه نظيره التركي

وزير الخارجية المصري يكشف تفاصيل الاتصال الذي أجراه معه نظيره التركي

هزتان أرضيتان تضربان محافظة السليمانية شمال شرق العراق

هزتان أرضيتان تضربان محافظة السليمانية شمال شرق العراق

من الدول العربية التي أعلنت الثلاثاء أول أيام شهر رمضان؟

من الدول العربية التي أعلنت الثلاثاء أول أيام شهر رمضان؟