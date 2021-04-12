"حماية" يدين حملة الاقتحامات والاعتقالات الواسعة التي شنتها قوات الاحتلال في الضفة



فوفقاً لمتابعة المركز شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأثنين الموافق 12/04/2021 حملة مداهمات لمدن وقرى الضفة اعتقلت خلالها "26" مواطن من بينهم أسرى محررين، وطلاب، وشخصيات اعتبارية، ونساء، وذلك بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.



ففي مدينة القدس اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاثنين بلدة سلوان وحي الطور وقامت باعتقال أربعة شبان، وفي ذات السياق داهمت قوات الاحتلال الاسرائيلي منازل المواطنين في بلدة تقوع شرق بيت لحم واعتقلت 10 مواطنين في العشرينيات من العمر، هذا وشنت قوات الاحتلال الاسرائيلي حملة اقتحامات في مدينة الخليل اعتقلت خلالها مواطنين اثنين.





وفي سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم سبعة مواطنين بينهم أسيرة محررة خلال حملة مداهمات شنتها في مدينة جنين ، وفي مدينة رام الله اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم مواطنين اثنين عقب دهم منزليهما، وتفتيشهما، مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يجدد إدانته لسياسة الاحتلال المستمرة والمنظمة التي تنتهجها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عموماً وفي الضفة الغربية بما فيها القدس على وجه الخصوص ، فإنه يؤكد أن ما تقوم بها سلطات الاحتلال يعد مخالفة جسيمة لاتفاقيات جنيف الأربع، وبدوره يطالب المجتمع الدولي بتفعيل أدوات القانون الدولي و اتخاذ خطوات جادة في إطار الضغط على سلطات الاحتلال الاسرائيلي وإجبارها على

احترام أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان .



رام الله - دنيا الوطنيدين مركز حماية لحقوق الانسان تصاعد ممارسات الاحتلال الاسرائيلي التعسفية واعتقال المدنيين الفلسطينيين بشكل يومي في مدن الضفة الغربية بما فيها القدس، ويطالب المجتمع الدولي بتفعيل آليات القانون الدولي للجم الاحتلال ووضع حد لانتهاكاته المستمرة والممنهجه لقواعد وأحكام القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.