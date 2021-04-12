مستوطنون يعتدون على مركبة مواطن في سلفيت

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رام الله - دنيا الوطن

اعتدى مستوطنون، الليلة الماضية، على مركبة مواطن من بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت.



وقال رئيس بلدية ديراستيا سعيد زيدان: إن السيارة تعود للمواطن عزام خليل أبو حجلة (50 عاما)، وأن الاعتداء وقع بالقرب من البوابة الحديدية على مدخل قرية بروقين غرب مدينة سلفيت، حيث ربط مستوطنون البوابة الحديدية بحبل ورفعوها، وعند وصول السيارة أسقطوها ما تسبب بأضرار مادية، ولم يبلغ عن إصابة السائق.