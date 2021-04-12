وزير الخارجية المصري يكشف تفاصيل الاتصال الذي أجراه معه نظيره التركي

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رام الله - دنيا الوطن

كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري، أبعاد الاتصال الذي أجراه معه السبت نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.



ووفق صحيفة (الشروق) فقد أشار شكري إلى أن الاتصال الهاتفي الذي تم مع دولة تركيا كان في إطار المجاملات الإنسانية للتهنئة بشهر رمضان، لافتا إلى ضرورة أن تؤخذ في إطار مجمل التصريحات والإشارات التي صدرت من الجانب التركي فيما يتعلق بأهمية مصر وضرورة تصويب المسار.



وأوضح شكري أن التصريحات واللفتات التركية الأخيرة موضع تقدير، ويوجد اهتمام بأن يحدث انتقال من مرحلة المؤشرات السياسية والانفتاح السياسي الذي يحدد إطار العلاقة وكيفية إدارتها.



وأكد وزير الخارجية المصري حرص بلاده على وجود حوار يصب في مصلحة الطرفين، وإقامة علاقات وفقا للقانون الدولي، وفي مقدمتها "عدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم الإضرار بالمصالح"، مبينًا أن صياغة ذلك بالتأكيد سيتم في إطار مشاورات سياسية حين تتوفر أرضية لذلك.