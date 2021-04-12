عربي

وزير الخارجية المصري يكشف تفاصيل الاتصال الذي أجراه معه نظيره التركي

وزير الخارجية المصري يكشف تفاصيل الاتصال الذي أجراه معه نظيره التركي
رام الله - دنيا الوطن
كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري، أبعاد الاتصال الذي أجراه معه السبت نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.

ووفق صحيفة (الشروق) فقد أشار شكري إلى أن الاتصال الهاتفي الذي تم مع دولة تركيا كان في إطار المجاملات الإنسانية للتهنئة بشهر رمضان، لافتا إلى ضرورة أن تؤخذ في إطار مجمل التصريحات والإشارات التي صدرت من الجانب التركي فيما يتعلق بأهمية مصر وضرورة تصويب المسار.

وأوضح شكري أن التصريحات واللفتات التركية الأخيرة موضع تقدير، ويوجد اهتمام بأن يحدث انتقال من مرحلة المؤشرات السياسية والانفتاح السياسي الذي يحدد إطار العلاقة وكيفية إدارتها.

وأكد وزير الخارجية المصري حرص بلاده على وجود حوار يصب في مصلحة الطرفين، وإقامة علاقات وفقا للقانون الدولي، وفي مقدمتها "عدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم الإضرار بالمصالح"، مبينًا أن صياغة ذلك بالتأكيد سيتم في إطار مشاورات سياسية حين تتوفر أرضية لذلك.

أخبار ذات صلة

شاهد: الرئيس التونسي يزور بقايا خط بارليف

شاهد: الرئيس التونسي يزور بقايا خط بارليف

هزتان أرضيتان تضربان محافظة السليمانية شمال شرق العراق

هزتان أرضيتان تضربان محافظة السليمانية شمال شرق العراق

من الدول العربية التي أعلنت الثلاثاء أول أيام شهر رمضان؟

من الدول العربية التي أعلنت الثلاثاء أول أيام شهر رمضان؟

ولي العهد الأردني يزور أضرحة الشهداء بـ&#34;الوشاح&#34; ويغيره عند الاحتفال بمئوية المملكة.. فما السر؟

ولي العهد الأردني يزور أضرحة الشهداء بـ"الوشاح" ويغيره عند الاحتفال بمئوية المملكة.. فما السر؟

مقتل خمسة من مسلحي تنظيم الدولة في قصف للجيش العراقي

مقتل خمسة من مسلحي تنظيم الدولة في قصف للجيش العراقي

الصحة السعودية: تراجع الإصابات اليومية بـ(كورونا) إلى ما تحت الـ800

الصحة السعودية: تراجع الإصابات اليومية بـ(كورونا) إلى ما تحت الـ800

الصحة الأردنية تسجل 65 حالة وفاة و3340 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة الأردنية تسجل 65 حالة وفاة و3340 إصابة جديدة بـ(كورونا)

السعودية: تعذر رؤية هلال رمضان في مرصدي تمير وحوطة سدير

السعودية: تعذر رؤية هلال رمضان في مرصدي تمير وحوطة سدير

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

دعوات لشد الرحال وتكثيف الرباط في الأقصى في شهر رمضان

دعوات لشد الرحال وتكثيف الرباط في الأقصى في شهر رمضان

مستوطنون ينصبون خيمة في قصرة جنوب نابلس

مستوطنون ينصبون خيمة في قصرة جنوب نابلس

قائمة المستقبل: إطلاق النار على منزل وسيارة المرشح &#34;حاتم شاهين&#34; بالخليل

قائمة المستقبل: إطلاق النار على منزل وسيارة المرشح "حاتم شاهين" بالخليل

المطران حنا يدعو لشد الرحال لزيارة القدس

المطران حنا يدعو لشد الرحال لزيارة القدس

طالت 25 مواطناً.. حملة اعتقالات واسعة في القدس والضفة الغربية

طالت 25 مواطناً.. حملة اعتقالات واسعة في القدس والضفة الغربية

&#34;التربية&#34; تختتم منتدى توجهات لاستدامة التعلم الإلكتروني في فلسطين

"التربية" تختتم منتدى توجهات لاستدامة التعلم الإلكتروني في فلسطين

مستوطنون يعتدون على مركبة مواطن في سلفيت

مستوطنون يعتدون على مركبة مواطن في سلفيت

مجدلاني: إجراء أي عملية انتخابية في فلسطين لا يمكن أن تتم دون القدس

مجدلاني: إجراء أي عملية انتخابية في فلسطين لا يمكن أن تتم دون القدس

منوعات

هل تآمرت شيرين رضا ودينا الشربيني على عمرو دياب ؟

هل تآمرت شيرين رضا ودينا الشربيني على عمرو دياب ؟

هل ستحضر ميغان ماركل مراسم جنازة الأمير فيليب ؟

هل ستحضر ميغان ماركل مراسم جنازة الأمير فيليب ؟

شاهد: أحلام تتعرض للإنتقادات اللاذعة بسبب الشيف بوراك

شاهد: أحلام تتعرض للإنتقادات اللاذعة بسبب الشيف بوراك

شاهد: بعد اتهامات مي العيدان.. زوجة علي يوسف تهاجم الأخيرة و ترد بقوة

شاهد: بعد اتهامات مي العيدان.. زوجة علي يوسف تهاجم الأخيرة و ترد بقوة

شاهد: شكران مرتجى في نوبة بكاء مؤثرة.. ما السبب ؟

شاهد: شكران مرتجى في نوبة بكاء مؤثرة.. ما السبب ؟

شاهد: محمد رمضان لعمرو أديب &#34;بس يا بابا&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: محمد رمضان لعمرو أديب "بس يا بابا".. ما القصة ؟

شاهد: الفيديوهات الإباحية تلاحق منى فاروق &#34;تحرش بيا وصوّرني&#34;

شاهد: الفيديوهات الإباحية تلاحق منى فاروق "تحرش بيا وصوّرني"

شاهد: شام الذهبي تثير الجدل بقُبلتها لخطيبها

شاهد: شام الذهبي تثير الجدل بقُبلتها لخطيبها

صور.. تامر حسني وروبي يشعلان حفلاً ضخماً بمناسبة مرور عام على إطلاق &#34;تاج مصر&#34;

صور.. تامر حسني وروبي يشعلان حفلاً ضخماً بمناسبة مرور عام على إطلاق "تاج مصر"

شاهد: ماذا رد الطيار المفصول على محمد رمضان بعد قضية التعويض

شاهد: ماذا رد الطيار المفصول على محمد رمضان بعد قضية التعويض

عربي

شاهد: الرئيس التونسي يزور بقايا خط بارليف

شاهد: الرئيس التونسي يزور بقايا خط بارليف

وزير الخارجية المصري يكشف تفاصيل الاتصال الذي أجراه معه نظيره التركي

وزير الخارجية المصري يكشف تفاصيل الاتصال الذي أجراه معه نظيره التركي

هزتان أرضيتان تضربان محافظة السليمانية شمال شرق العراق

هزتان أرضيتان تضربان محافظة السليمانية شمال شرق العراق

من الدول العربية التي أعلنت الثلاثاء أول أيام شهر رمضان؟

من الدول العربية التي أعلنت الثلاثاء أول أيام شهر رمضان؟