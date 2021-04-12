شؤون فلسطينية

غزة: مجمع ناصر الطبي ينقذ حياة شاب ثلاثيني

غزة: مجمع ناصر الطبي ينقذ حياة شاب ثلاثيني
رام الله - دنيا الوطن
أفاد د.عبد العزيز الفرا، استشاري، رئيس قسم جراحة الصدر في مجمع ناصر الطبي أن المريض ع .ع (32 عاماً) وصل في ساعات الفجر الأولى إلى قسم الطوارئ في المجمع وهو يعاني من ضيق شديد في التنفس وتدهور حاد في العلامات الحيوية للجسم حيث تم مباشرة إجراء الإسعافات الأولية وعمل الفحوصات اللازمة للمريض من قبل فريق الطوارئ، وتم استدعاؤنا من المنزل مباشرة.

وتبيّن من خلال الفحص وجود  تجمع سائل مع هواء داخل التجويف الصدرى للمريض وانكماش فى الرئة اليسرى وتم وضع انبوب صدرى، حيث أظهرت هذه العملية وجود نزيف مستمر من داخل تجويف الصدر وان حياة  المريض مهددة.

وأشار د.الفرا بأنه تم إدخال المريض إلى غرفة العمليات بشكل عاجل نظرا للهبوط المستمر فى العلامات الحيوية للجسم جراء النزيف المستمر.

وذكر بأن الجراحة أظهرت أن النزيف ناتج عن شريان متفرع  من الشريان تحت الترقوى المتفرع من الشريان الرئيسى (الأبهر)، مع وجود أكياس هوائية متعددة فى الفص العلوى  للرئة  اليسرى، وانه من خلال العملية تم إيقاف النزيف واستئصال الجزء المتكيس من الفص العلوى للرئة اليسرى، مضيفاً أنه تم نقل المريض إلى قسم العناية المركزة لاستكمال العلاج حيث مكث 24 ساعة تحت الملاحظة، ومن ثم إلى قسم جراحة رجال بمبنى "الياسين للجراحات" حتى استقرت وتحسنت حالته بفضل  الله تعالى، وخرج المريض من المستشفى وهو بصحة جيدة.

و توجه د.الفرا بالشكر إلى الكادر الطبي المشارك في العملية د.اياد النجار، د.احمد موسى، د.عبدالرحمن الشيخ، من قسم جراحة الصدر، و د.راني الفرا من قسم التخدير وأطباء وتمريض قسم العمليات والعناية لأطباء وتمريض قسم الطوارئ على تقديم الإسعافات الأولية للمريض وعمل اللازم لحين وصول أطباء جراحة الصدر.

وأضاف د. الفرا أن ما نقوم به هو واجبنا تجاه أبناء شعبنا فى كل الأوقات ولن ندخر جهداً  لتقديم الخدمات والتخفيف عن مرضانا.

كما توجه د.محمد زقوت مدير عام مجمع ناصر الطبي بالثناء والشكر لكافة الكوادر الطبية المشاركة في انقاذ حياة الشاب عنابة في اللحظات الأخيرة، مؤكدا أن عناية الله ثم الاستجابة السريعة التي يتحلى بها الفريق الطبي بالمجمع تجلت في إنقاذ حياة المريض وهو حلقة جديدة تضاف لنجاحات طواقم الجيش الابيض في كل التخصصات.

وفي السياق، قامت عائلة الشاب (عنابة) بتقديم دروع تكريمية  للدكتور محمد زقوت مدير عام مجمع ناصر الطبي ود. عبد العزيز الفرا استشاري، ورئيس قسم جراحة الصدر في مجمع ناصر الطبي، و د. إياد النجار أخصائي جراحة الصدر وبحضور د.ايمن الفرا نائب مدير عام مجمع ناصر الطبي، و أ.وئام فارس رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بالمجمع، تقديراً للمجهودات التي بذلوها في إنقاذ حياة ابنهم.



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