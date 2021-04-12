شؤون فلسطينية

تعرف على أسعار اللحوم والخضروات في قطاع غزة

تعرف على أسعار اللحوم والخضروات في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم في قطاع غزة اليوم الاثنين كما يلي:

أسعار الخضروات :

البندورة: 1 ك = 1 شيكل

خيار: 3 ك = 10 شيكل

بطاطس بلدية: 6 إلى 8 ك = 10 شيكل

السبانخ: 1 ربطة = 2 شيكل

سلق: 1ربطة = 2 شيكل

ملوخية: 1ك = 3 شيكل

كوسا: 1ك = 3 شيكل

بصل بلدي: 1 ك = 3 شيكل

بصل مصري: 1ك = 2 شيكل 

بصل أحمر: 1ك = 3 شيكل 

فلفل أخضر: 1ك = 4 شيكل

فلفل رومي: 1ك = 4 – 5 شيكل

زنجبيل أخضر 1ك = 20 شيكل 

قرع أصفر 1ك = 2 شيكل 

باذنجان : 1ك = 3 شيكل

لفت: اك = 1 شيكل 

ورق عنب  = 7 شيكل للوقية 

قلقاس = 6 شيكل 

فول أخضر 1ك = 2 شيكل 

ثومة (وقية): 2 شيكل

خس (كبير) = 2 شيكل

زهرة (جميع الأحجام): 3 _ 4 شيكل

ملفوف (جميع الأحجام): 3 إلى 4 شيكل

ملفوف أحمر: 4 شيكل

ليمون:  5 ك = 10 شيكل

جزر : 1ك = 2 شيكل

أسعار الفواكه:

فراولة 1ك = 3 شيكل 

موز: 1 ك = 3.5  شيكل

تفاح: 3 ك = 10 شيكل

تفاح أمريكي: 7 شيكل 

أجاص: 1 ك = 3 – 5 شيكل

بوملي: 1ك = 2 شيكل

برتقال أبو صرّة: 3 ك = 10 شيكل

كلمنتينة: 4 – 8 ك = 10 شيكل

أفوكادو: 1ك = 6 شيكل

كيوي: 1ك = 7 شيكل

قشطة 1ك = 16 شيكل 

شمام 1ك = 4 شيكل 

كستناء 1ك = 12 شيكل 

عنب أسود 1ك = 12 شيكل  

رمان 1ك = 4 شيكل 

أسعار الدواجن واللحوم

بيض: 12 شيكل الكرتونة 

دجاج: 10.5 شيكل للكيلو الواحد 

لحمة كبيرة: 33 شيكل 

لحمة بتلو: 36 شيكل.

أخبار ذات صلة

قطاع غزة يُسجل رقمًا قياسيًا بعدد وفيات (كورونا)

قطاع غزة يُسجل رقمًا قياسيًا بعدد وفيات (كورونا)

المطران حنا يدعو لشد الرحال لزيارة القدس

المطران حنا يدعو لشد الرحال لزيارة القدس

الكشف عن تفاصيل اتفاق لحل قضية تفريغات 2005

الكشف عن تفاصيل اتفاق لحل قضية تفريغات 2005

طالت 25 مواطناً.. حملة اعتقالات واسعة في القدس والضفة الغربية

طالت 25 مواطناً.. حملة اعتقالات واسعة في القدس والضفة الغربية

&#34;التربية&#34; تختتم منتدى توجهات لاستدامة التعلم الإلكتروني في فلسطين

"التربية" تختتم منتدى توجهات لاستدامة التعلم الإلكتروني في فلسطين

مستوطنون يعتدون على مركبة مواطن في سلفيت

مستوطنون يعتدون على مركبة مواطن في سلفيت

مجدلاني: إجراء أي عملية انتخابية في فلسطين لا يمكن أن تتم دون القدس

مجدلاني: إجراء أي عملية انتخابية في فلسطين لا يمكن أن تتم دون القدس

غزة: مجمع ناصر الطبي ينقذ حياة شاب ثلاثيني

غزة: مجمع ناصر الطبي ينقذ حياة شاب ثلاثيني

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المطران حنا يدعو لشد الرحال لزيارة القدس

المطران حنا يدعو لشد الرحال لزيارة القدس

طالت 25 مواطناً.. حملة اعتقالات واسعة في القدس والضفة الغربية

طالت 25 مواطناً.. حملة اعتقالات واسعة في القدس والضفة الغربية

&#34;التربية&#34; تختتم منتدى توجهات لاستدامة التعلم الإلكتروني في فلسطين

"التربية" تختتم منتدى توجهات لاستدامة التعلم الإلكتروني في فلسطين

مستوطنون يعتدون على مركبة مواطن في سلفيت

مستوطنون يعتدون على مركبة مواطن في سلفيت

مجدلاني: إجراء أي عملية انتخابية في فلسطين لا يمكن أن تتم دون القدس

مجدلاني: إجراء أي عملية انتخابية في فلسطين لا يمكن أن تتم دون القدس

غزة: مجمع ناصر الطبي ينقذ حياة شاب ثلاثيني

غزة: مجمع ناصر الطبي ينقذ حياة شاب ثلاثيني

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بزعم تسلله لمناطق الغلاف ثم يُعيده إلى قطاع غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بزعم تسلله لمناطق الغلاف ثم يُعيده إلى قطاع غزة

&#34;الإسلامية المسيحية&#34;: الشعب الفلسطيني يستقبل رمضان بمواجهة وباء الاحتلال و(كورونا) معاً

"الإسلامية المسيحية": الشعب الفلسطيني يستقبل رمضان بمواجهة وباء الاحتلال و(كورونا) معاً

منوعات

هل ستحضر ميغان ماركل مراسم جنازة الأمير فيليب ؟

هل ستحضر ميغان ماركل مراسم جنازة الأمير فيليب ؟

شاهد: أحلام تتعرض للإنتقادات اللاذعة بسبب الشيف بوراك

شاهد: أحلام تتعرض للإنتقادات اللاذعة بسبب الشيف بوراك

شاهد: بعد اتهامات مي العيدان.. زوجة علي يوسف تهاجم الأخيرة و ترد بقوة

شاهد: بعد اتهامات مي العيدان.. زوجة علي يوسف تهاجم الأخيرة و ترد بقوة

شاهد: شكران مرتجى في نوبة بكاء مؤثرة.. ما السبب ؟

شاهد: شكران مرتجى في نوبة بكاء مؤثرة.. ما السبب ؟

شاهد: محمد رمضان لعمرو أديب &#34;بس يا بابا&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: محمد رمضان لعمرو أديب "بس يا بابا".. ما القصة ؟

شاهد: الفيديوهات الإباحية تلاحق منى فاروق &#34;تحرش بيا وصوّرني&#34;

شاهد: الفيديوهات الإباحية تلاحق منى فاروق "تحرش بيا وصوّرني"

شاهد: شام الذهبي تثير الجدل بقُبلتها لخطيبها

شاهد: شام الذهبي تثير الجدل بقُبلتها لخطيبها

صور.. تامر حسني وروبي يشعلان حفلاً ضخماً بمناسبة مرور عام على إطلاق &#34;تاج مصر&#34;

صور.. تامر حسني وروبي يشعلان حفلاً ضخماً بمناسبة مرور عام على إطلاق "تاج مصر"

شاهد: ماذا رد الطيار المفصول على محمد رمضان بعد قضية التعويض

شاهد: ماذا رد الطيار المفصول على محمد رمضان بعد قضية التعويض

شاهد: بسبب آخر ظهور لهما.. أحمد زاهر وابنته ليلى يتعرضوا للانتقاد اللاذع

شاهد: بسبب آخر ظهور لهما.. أحمد زاهر وابنته ليلى يتعرضوا للانتقاد اللاذع

عربي

شاهد: الرئيس التونسي يزور بقايا خط بارليف

شاهد: الرئيس التونسي يزور بقايا خط بارليف

وزير الخارجية المصري يكشف تفاصيل الاتصال الذي أجراه معه نظيره التركي

وزير الخارجية المصري يكشف تفاصيل الاتصال الذي أجراه معه نظيره التركي

هزتان أرضيتان تضربان محافظة السليمانية شمال شرق العراق

هزتان أرضيتان تضربان محافظة السليمانية شمال شرق العراق

من الدول العربية التي أعلنت الثلاثاء أول أيام شهر رمضان؟

من الدول العربية التي أعلنت الثلاثاء أول أيام شهر رمضان؟