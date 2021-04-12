شؤون فلسطينية

"مركزية فتح" تكشف عن اجتماعات واسعة لبحث إجراء الانتخابات بالقدس

"مركزية فتح" تكشف عن اجتماعات واسعة لبحث إجراء الانتخابات بالقدس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
تحدثت اللجنة المركزية لحركة فتح، عن عقد اجتماعات واسعة خلال الأسبوع الجاري؛ لبحث إجراء الانتخابات بمدينة القدس.

وقالت عضو اللجنة المركزية، دلال سلامة، في تصريح لـ (صوت فلسطين): "نحن أمام معركة نسير في سياقها لإجراء الانتخابات الفلسطينية، وسيشهد هذا الأسبوع اجتماعات واسعة مع كل الفصائل الفلسطينية ومع كل فصيل على حدا لبحث الإجراءات الإسرائيلية ضد إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس".

وأضافت: "نحن لا نستسلم لما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي وقراراته وإجراءاته بحق الانتخابات الفلسطينية، وإن العملية الديمقراطية انطلقت وهي ضرورة وطنية وحقوقية كما أنها محطة رئيسية لتوحيد الكل الفلسطيني وتقوية المؤسسات".

وأكد دلال سلامة أنه "لن يكون هناك أي قبول وطني لعدم إجراء الانتخابات في مدينة القدس وهناك معركة اشتباك مفتوحة مع الاحتلال، ولن يكون هناك أي تراجع".

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