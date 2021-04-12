الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بزعم تسلله لمناطق الغلاف ثم يُعيده إلى قطاع غزة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، فلسطينيًا بزعم تسلله شمال قطاع غزة باتجاه مستوطنات "غلاف غزة".



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب: "قوات الجيش اعتقلت فلسطينيا تسلّل من شمال قطاع غزة إلى الغلاف"، مضيفًا: "لم يتم العثور بحوزته على أسلحة وخضع لتحقيق ميداني وتم إعادته إلى القطاع".