الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بزعم تسلله لمناطق الغلاف ثم يُعيده إلى قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، فلسطينيًا بزعم تسلله شمال قطاع غزة باتجاه مستوطنات "غلاف غزة".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب: "قوات الجيش اعتقلت فلسطينيا تسلّل من شمال قطاع غزة إلى الغلاف"، مضيفًا: "لم يتم العثور بحوزته على أسلحة وخضع لتحقيق ميداني وتم إعادته إلى القطاع".
اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، فلسطينيًا بزعم تسلله شمال قطاع غزة باتجاه مستوطنات "غلاف غزة".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب: "قوات الجيش اعتقلت فلسطينيا تسلّل من شمال قطاع غزة إلى الغلاف"، مضيفًا: "لم يتم العثور بحوزته على أسلحة وخضع لتحقيق ميداني وتم إعادته إلى القطاع".
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