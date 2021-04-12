"الإسلامية المسيحية": الشعب الفلسطيني يستقبل رمضان بمواجهة وباء الاحتلال و(كورونا) معاً

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

باركت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، حلول شهر رمضان المبارك على الأمتين العربية والإسلامية، مهنئةً الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، داعيةً أن يُعيده الله علينا وقد تحققت أمنياتنا بنيل النصر والاستقلال وعاصمتنا القدس الشريف.



وقال الأمين العام للهيئة د.حنا عيسى: "يطل علينا شهر رمضان المبارك وشعبنا الفلسطيني يعاني من الوباء والاحتلال في آن، مشيراً الى ان العالم أجمع يعاني ويواجه وباء (كورونا) الا ابناء شعبنا الابي يواجه وبائين معاً فيروس وكورنا وتبعاته الخطيرة صحيا واقتصاديا واجتماعيا، اضافة لوباء الاحتلال الغاشم وتبعاته بالقتل والاعتقال والتدمير والتهجير اضافة الى مصادرة الاراضي وانتهاك حرمة المقدسات".



وتابع عيسى: "شهر رمضان هو شهر التوبة والعودة الى الله، وطريق الله هي طريق المحبة، المسيحي يحمل شعاره في "الله محبة" ومحبة الله من محبة القريب ولهذه المحبة يتجه الانسان الى اخيه الانسان لكي ينمي فيه محبة الاشخاص".



ودعت الهيئة في بيانها إلى النفير العام للقدس وإقامة الصلاة في باحات المسجد المبارك خلال شهر رمضان الفضيل، وأن يصل كل من يستطيع للمدينة المحتلة ومسجدها المبارك للتأكيد على عروبة القدس عاصمة الشعب الفلسطيني الأبدية.