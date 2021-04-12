الاحتلال يعتقل مواطنين شرق رام الله
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطنين اثنين من قرية دير جرير شرق رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمود معالي (22 عاما)، وعبد العليم علوي (56 عاما)، عقب دهم منزليهما، وتفتيشهما.
وأشارت الى أن تلك القوات اقتحمت مدينة رام الله، وداهمت أحد المنازل في حي المصايف، وفتشته.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطنين اثنين من قرية دير جرير شرق رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمود معالي (22 عاما)، وعبد العليم علوي (56 عاما)، عقب دهم منزليهما، وتفتيشهما.
وأشارت الى أن تلك القوات اقتحمت مدينة رام الله، وداهمت أحد المنازل في حي المصايف، وفتشته.
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