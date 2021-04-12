شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل مواطنين شرق رام الله

الاحتلال يعتقل مواطنين شرق رام الله
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطنين اثنين من قرية دير جرير شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمود معالي (22 عاما)، وعبد العليم علوي (56 عاما)، عقب دهم منزليهما، وتفتيشهما.

وأشارت الى أن تلك القوات اقتحمت مدينة رام الله، وداهمت أحد المنازل في حي المصايف، وفتشته.

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