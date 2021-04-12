الاحتلال يعتقل مواطنين شرق رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطنين اثنين من قرية دير جرير شرق رام الله.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمود معالي (22 عاما)، وعبد العليم علوي (56 عاما)، عقب دهم منزليهما، وتفتيشهما.



وأشارت الى أن تلك القوات اقتحمت مدينة رام الله، وداهمت أحد المنازل في حي المصايف، وفتشته.