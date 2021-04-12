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دولي

136 مليونًا و642 ألف إصابة بفيروس (كورونا) حول العالم

136 مليونًا و642 ألف إصابة بفيروس (كورونا) حول العالم
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الإثنين، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ مليونين ونحو 950 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 136 مليونا ونحو 642 ألف إصابة، تعافى منهم 109 ملايين وما يقارب من 882 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأحد تراجعاً طفيفاً في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وتراجعاً ملموساً في عدد الوفيات، وذلك مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ أحصت 632 ألفا و509 إصابات جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8,010 حالات وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأحد أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، البرازيل (1,824 وفاة)، والهند (904 وفيات)، وروسيا (337 وفاة)، وإيطاليا (331 وفاة)، وكولومبيا (281 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند التي سجلت أعلى حصيلة اصابات يومية على الإطلاق بواقع (169,914 إصابة)، يماثلها في ذلك تركيا التي تقدمت الى المستوى الثاني عالميا مسجلة (50,678 إصابة)، تليهما اميركا (47,864 إصابة)، والبرازيل (37,537 إصابة)، وفرنسا (34,895 إصابة).

وما تزال أميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأحد الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (575,829 وفاة)، والبرازيل (353,293 وفاة)، والمكسيك (209,338 وفاة)، والهند (170,209 وفيات)، وبريطانيا (127,087 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (31,918,591 إصابة)، والهند التي تقدمت اليوم على حساب البرازيل الى المستوى الثاني (13,527,717 إصابة)، والبرازيل (13,482,543 إصابة)، وفرنسا التي تخطت امس عتبة الـ5 ملايين بواقع (5,058,680 إصابة)، وروسيا (4,641,390 إصابة).

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