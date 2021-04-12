هزتان أرضيتان تضربان محافظة السليمانية شمال شرق العراق
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة النقل العراقية عن تسجيل هزتين أرضيتين شرق بنجوين في محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق.
وقالت الوزارة، وفق ما نقل موقع وكالة (السومرية): إن "المراصد الزلزالية سجلت حدوث هزتين أرضيتين في قضاء بنجوين في أوقات متقاربة، حيث تم تسجيل الأولى في تمام الساعة 08:50:09 صباح يوم أمس حسب التوقيت المحلي للعراق، وبلغت قوتها 2.8 درجة على مقياس ريختر، وتبعد 57 كلم شمال شرق قضاء بنجوين".
وأضافت أن "الهزة الثانية تم تسجيلها عند الساعة 10:16:47 وبلغت قوتها 3.7 درجة على مقياس ريختر، وتبعد 53 كلم شمال شرق قضاء بنجوين".
أعلنت وزارة النقل العراقية عن تسجيل هزتين أرضيتين شرق بنجوين في محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق.
وقالت الوزارة، وفق ما نقل موقع وكالة (السومرية): إن "المراصد الزلزالية سجلت حدوث هزتين أرضيتين في قضاء بنجوين في أوقات متقاربة، حيث تم تسجيل الأولى في تمام الساعة 08:50:09 صباح يوم أمس حسب التوقيت المحلي للعراق، وبلغت قوتها 2.8 درجة على مقياس ريختر، وتبعد 57 كلم شمال شرق قضاء بنجوين".
وأضافت أن "الهزة الثانية تم تسجيلها عند الساعة 10:16:47 وبلغت قوتها 3.7 درجة على مقياس ريختر، وتبعد 53 كلم شمال شرق قضاء بنجوين".
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