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هزتان أرضيتان تضربان محافظة السليمانية شمال شرق العراق

هزتان أرضيتان تضربان محافظة السليمانية شمال شرق العراق
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة النقل العراقية عن تسجيل هزتين أرضيتين شرق بنجوين في محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق.

وقالت الوزارة، وفق ما نقل موقع وكالة (السومرية): إن "المراصد الزلزالية سجلت حدوث هزتين أرضيتين في قضاء بنجوين في أوقات متقاربة، حيث تم تسجيل الأولى في تمام الساعة 08:50:09 صباح يوم أمس حسب التوقيت المحلي للعراق، وبلغت قوتها 2.8 درجة على مقياس ريختر، وتبعد 57 كلم شمال شرق قضاء بنجوين".

وأضافت أن "الهزة الثانية تم تسجيلها عند الساعة 10:16:47 وبلغت قوتها 3.7 درجة على مقياس ريختر، وتبعد 53 كلم شمال شرق قضاء بنجوين".

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