شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من القدس

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من القدس
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة وفجر اليوم  الاثنين، أربعة مواطنين من القدس المحتلة بعد مداهمة بلدة سلوان وحي الطور.

وأفادت مصادر محلية في الطور بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان وهم: أحمد خويص، ومحمد الصياد، وتوفيق أبو سبيتان وجميعهم في العشرينات من العمر.

كما اقتحمت وحدة مستعربين تابعة لجيش الاحتلال في ساعة متأخرة من الليلة الماضية بلدة سلوان بالقدس واعتقلت الشاب آدم قراعين (18 عاما) بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.

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