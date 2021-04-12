الاحتلال يعتقل 10 شبان من عائلة واحدة في الضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عشرة شبان من عائلة العمور في بلدة تقوع شرق بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد محمود العمور (22 عاما)، ومهند نمر العمور (23 عاما)، ومحمد ربحي العمور (22 عاما)، وسفيان عودة الله العمور (26 عاما)، ومحمد إبراهيم العمور (25 عاما)، وأنس عادل العمور (25 عاما)، وعدي عزات العمور (20 عاما)، ومحمود علي العمور (22 عاما)، وشادي نايف العمور (23 عاما)، وبراء رائد العمور (22 عاما)، وذلك بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.



كما داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن محمود الخطيب في مخيم عايدة شمالا، وفتشته، دون أن يبلغ عن اعتقالات.