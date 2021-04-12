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دولي

مصادر استخباراتية أمريكية: حادث "نطنز" أعاد إيران للخلف عدة أشهر

مصادر استخباراتية أمريكية: حادث "نطنز" أعاد إيران للخلف عدة أشهر
رام الله - دنيا الوطن
تحدثت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية عن تفاصيل جديدة في حادث التخريب الذي لحق بمنشأة "نطنز" النووية الإيرانية.

وذكرت (نيويورك تايمز) نقلا عن مصادر استخباراتية أمريكية، إن الحادث نجم عن انفجار كبير لحق بالمنشأة النووية الإيرانية، حيث دمرت أنظمة الكهرباء المستقلة الداخلية، المصونة بشكل مكثف، ما من شأنه تعطيل أجهزة الطرد المركزي تحت الأرض.

ولفتت الصحيفة إلى أن الدمار الذي لحق بنطنز قد يؤدي لتراجع طهران عن تخصيب اليورانيوم 9 أشهر على أقل تقدير.

وكانت مصادر استخباراتية صرحت للإذاعة الإسرائيلية الرسمية (كان) يوم الأحد، أن الأضرار التي نتجت عن تعرض منشأة نطنز النووية الإيرانية لحادث صباح يوم الأحد في قسم شبكة توزيع الكهرباء، ستقوض قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم.

وقالت المصادر إن: "الأضرار التي لحقت بمنشأة نطنز النووية كبيرة ويمكن تقدير أن الضرر لحق بأجهزة الطرد المركزي بمختلف أنواعها"، مضيفة "تشير التقديرات إلى أن الضرر سيقوض قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم".

ولفتت المصادر الاستخباراتية إلى، أنه "فقدت إيران قدرات كبيرة ولم يكن توقيت العملية مصادفة".

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