دولي

الكنيست يستعد لإنتخاب رئيس اسرائيلي جديد

الكنيست يستعد لإنتخاب رئيس اسرائيلي جديد
الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين
رام الله - دنيا الوطن
 بدأ الكنيست في استعداداته لانتخاب الرئيس الإسرائيلي الجديد، بدلًا من الحالي رؤوفين ريفلين الذي تنتهي ولايته في التاسع من تموز/ يوليو المقبل.

وبموجب القانون الإسرائيلي، فإنه يجب انتخاب الرئيس المقبل في مدة ما بين 30 إلى 90 يومًا ما قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي، كما ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية.

ويتم تحديد موعد الانتخابات بقرار من رئيس الكنيست بالتشاور مع نوابه، ويجب أن يتخذ القرار في موعد لا يتجاوز 3 أسابيع قبل الموعد النهائي.

ويرجح أن تجري الانتخابات الرئاسية الإسرائيلية في أواخر آيار/ مايو المقبل، أو أوائل حزيران/ يونيو.

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