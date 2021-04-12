شؤون فلسطينية

طقس الإثنين: ارتفاع على درجات الحرارة

طقس الإثنين: ارتفاع على درجات الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الاثنين، غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا، خاصة فوق المناطق الجبلية، ودرجات الحرارة تبقى اقل من معدلها السنوي العام بحدود 4-6 وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق حتى ساعات المساء وفي ساعات الليل تميل الأجواء للاستقرار، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

 هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، وباردا إلى شديد البرودة، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الثلاثاء، غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام، ويكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 والأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، ويصبح الجو لطيفا في معظم المناطق حارا نسبيا في الأغوار، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 ويكون الجو، الخميس المقبل، غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع  اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية، ويصبح الجو حارا نسبيا في معظم المناطق حارا في الأغوار، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 51-6 18-9 22-12 بيت لحم 51-6 18-9 22-12
رام الله والبيرة 14-5 17-8 21-11 طولكرم 18-8 20-10 22-12
نابلس 16-7 19-10 23-12 قلقيلية 18-8 20-10 22-12
جنين 18-9 20-10 24-13 سلفيت 51-6 18-9 22-12
طوباس 19-10 21-11 25-14 روابي 16-7 19-10 23-12
الخليل 14-6 17-8 21-11 غزه 18-9 20-10 22-13
أريحا 25-15 27-16 31-18 خانيونس 18-9 20-10 22-13
الأغوار الشمالية 23-13 25-14 29-16 رفح 16-8 21-9 21-12
 

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