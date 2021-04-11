غزة: الحملة الشعبية لإلغاء التقاعد القسري تواصل فعالياتها الاحتجاجية
رام الله - دنيا الوطن
واصلت الحملة الشعبية لإلغاء التقاعد القسري، اليوم الأحد، فعالياتها الاحتجاجية، للمطالبة بحل ملفهم وإلغاء التقاعد القسري، على أرض السرايا، وسط مدينة غزة، مؤكدة على الاستمرار في الاضراب المفتوح عن الطعام.
وأعلنت الحملة الشعبية لإلغاء التقاعد القسري، مقاطعة الضربين أيضا عن وجبة الحليب.
واصلت الحملة الشعبية لإلغاء التقاعد القسري، اليوم الأحد، فعالياتها الاحتجاجية، للمطالبة بحل ملفهم وإلغاء التقاعد القسري، على أرض السرايا، وسط مدينة غزة، مؤكدة على الاستمرار في الاضراب المفتوح عن الطعام.
وأعلنت الحملة الشعبية لإلغاء التقاعد القسري، مقاطعة الضربين أيضا عن وجبة الحليب.
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