الإعلام الإسرائيلي: اندلاع حريق جديد في محطة نطنز النووية وسط إيران



وقال كمالوندي إن الحادثة لم تؤد إلى تلوث نووي، ولم ينجم عنها أي إصابات، ونعمل على التحقق من أسبابها.







رام الله - دنيا الوطنافاد موقع (مفزاكي راعم) الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، باندلاع حريق جديد في محطة نطنز النووية وسط ايران.ويعد هذا الحريق هو الثاني، الذي يقع نفس المحطة، بعدما أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، في وقت سابق اليوم الأحد، عن وقوع حادث في قسم شبكة توزيع الكهرباء في منشأة تخصيب اليورانيوم بمفاعل نطنز.