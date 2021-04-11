الصحة بغزة تعلن توفير خدمة إجراء الفحص السريع لـ(كورونا) مجاناً بالمستشفيات الأهلية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن توفير خدمة إجراء الفحص السريع لفيروس (كورونا) مجاناً في المستشفيات الأهلية بالقطاع.



وأوضحت الوزارة في تصريح لها، مساء اليوم الأحد، أن ذلك جاء استمراراً للجهود التي تبذلها وزارة الصحة لمواجهة جائحة (كورونا)، لافتة إلى أن هذه المستشفيات هي: مستشفى حيفا شرقي مدينة غزة من الساعة (3 الى 9 مساء)، ومستشفى العودة شمالي قطاع غزة من الساعة (8 صباحاً حتى 2 بعد الظهر)، ومستشفى الأمل بخانيونس من الساعة (8 صباحاً حتى 2 بعد الظهر)، ومستشفى أصدقاء المريض بغزة من الساعة (8 صباحا حتى 2 بعد الظهر).



وأكدت الوزارة أنها ستعمل خلال الأيام المقبلة على توفير خدمة الفحص السريع في مزيد من المؤسسات الاهلية الأخرى؛ من أجل التسهيل على المواطنين وتعزيز مشاركة المجتمع في تثبيط انتشار الوباء.