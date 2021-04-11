شؤون فلسطينية

المالية بغزة ترد على شائعات الفروقات في أسعار غاز الطهي المصري للمستهلك

المالية بغزة ترد على شائعات الفروقات في أسعار غاز الطهي المصري للمستهلك
رام الله - دنيا الوطن - فاطمة الدعمة
نفت وزارة المالية في قطاع غزة اليوم الأحد، الاشاعات المتداولة حول بيع غاز الطهي المصري للمواطنين في القطاع بأسعار مضاعفة مقارنة بالأسعار التي تصل من الجانب المصري.

وأكد المتحدث باسم المالية بيان بكر، أن هذه الإشاعات غير صحيحة، مشيراً إلى أن الجانب المصري يبيع طن غاز الطهي إلى قطاع غزة بالأسعار الدولية، وليست بالأسعار التي يبيعها للمواطن المصري ببلده، نظراً لأن الغاز في مصر من السلع المدعومة حكومياً، حيث تزيد تكلفة الغاز المصري الوارد إلى قطاع غزة أكثر من أربع أضعاف على ما يتم ترويجه من شائعات مغلوطة.

وأوضح بكر، أن كثير من الناس في قطاع غزة يقع ضحية لمقارنة أسعار بعض السلع الاساسية في السوق المحلي المصري مع اسعارها في السوق المحلي في القطاع.

وأضاف بكر، بقدر ما يريد البعض معرفة أسعار السلع المصرية ينبغي الاهتمام بمعرفة أسعار السلع الواردة من طرف الاحتلال وتجبي ضرائبها المالية في رام الله من المنبع حتى قبل ان تدخل هذه البضائع لغزة، ولا يعقل أن نبقى رهن سيطرة الاحتلال وتحكمه في كافة مستلزماتنا واحتياجاتنا الأساسية.

ودعا بكر، وسائل الإعلام أن يكون لهم دور في توعية الجمهور بمثل هذه المهاترات والسجالات الإعلامية غير البريئة.

كما دعا جمهور المواطنين ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحري الاخبار من مصادرها الرسمية التي تصدر عن الجهات المختصة وعدم الالتفات لمثل هذه الإشاعات المغرضة.

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