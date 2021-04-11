شؤون فلسطينية

الخارجية ترحب بتصويت مؤتمر حزب الديمقراطيين الجدد بكندا على قرار انهاء الاحتلال

الخارجية ترحب بتصويت مؤتمر حزب الديمقراطيين الجدد بكندا على قرار انهاء الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بتصويت أعضاء المؤتمر العام لحزب الديمقراطيين الجدد في كندا بالأغلبية الساحقة لصالح قرار بعنوان "العدالة والسلام لإسرائيل وفلسطين"، والذي يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ومنع التعامل الاقتصادي مع المستوطنات إضافة إلى تجميد تجارة السلاح الثنائية بين كندا وإسرائيل لحين احترام حقوق الشعب الفلسطيني.

وثمنت تصويت 80% من أعضاء المؤتمر العام للحزب لصالح القرار، الأمر الذي يعكس الإيمان الدولي والشعبي بعدالة القضية الفلسطينية وضرورة انهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف انتهاكات حقوق الإنسان من قبل دولة إسرائيل، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأعربت الوزارة عن شكرها وتثمينها جهود كل من عمل منذ سنوات على الساحة الكندية على إصدار هذا القرار التاريخي من أفراد وجمعيات المجتمع المدني وحركة التضامن مع شعبنا الفلسطيني والنقابات والسياسيين، وأعضاء حزب الديمقراطيين الجدد المؤمنين بعدالة القضية الفلسطينية، الأمر الذي يؤسس لمرحلة جديدة على الساحة الدولية في المضي قدماً  للاستمرار في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، رغم حملات التهديد والترهيب التي تمارسها دولة إسرائيل واللوبي المناصر لها ضد مناصري الحق الفلسطيني في جميع أنحاء العالم.

أخبار ذات صلة

غزة: الحملة الشعبية لإلغاء التقاعد القسري تواصل فعالياتها الاحتجاجية

غزة: الحملة الشعبية لإلغاء التقاعد القسري تواصل فعالياتها الاحتجاجية

الإعلام الإسرائيلي: اندلاع حريق جديد في محطة نطنز النووية وسط إيران

الإعلام الإسرائيلي: اندلاع حريق جديد في محطة نطنز النووية وسط إيران

محكمة الانتخابات تقبل طعن مركز الميزان بقرار لجنة الانتخابات بعدم تمكين النزلاء بالاقتراع

محكمة الانتخابات تقبل طعن مركز الميزان بقرار لجنة الانتخابات بعدم تمكين النزلاء بالاقتراع

الصحة بغزة تعلن توفير خدمة إجراء الفحص السريع لـ(كورونا) مجاناً بالمستشفيات الأهلية

الصحة بغزة تعلن توفير خدمة إجراء الفحص السريع لـ(كورونا) مجاناً بالمستشفيات الأهلية

المالية بغزة ترد على شائعات الفروقات في أسعار غاز الطهي المصري للمستهلك

المالية بغزة ترد على شائعات الفروقات في أسعار غاز الطهي المصري للمستهلك

الصحة بغزة: نعيش حاليا ذروة الوباء واكثر المخاطر التي يواجهها القطاع الصحي

الصحة بغزة: نعيش حاليا ذروة الوباء واكثر المخاطر التي يواجهها القطاع الصحي

بالأسماء.. داخلية غزة تنشر كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر يوم الثلاثاء

بالأسماء.. داخلية غزة تنشر كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الثلاثاء

فتوح يثمن موقف الحزب الكندي من المستوطنات الإسرائيلية

فتوح يثمن موقف الحزب الكندي من المستوطنات الإسرائيلية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غزة: الحملة الشعبية لإلغاء التقاعد القسري تواصل فعالياتها الاحتجاجية

غزة: الحملة الشعبية لإلغاء التقاعد القسري تواصل فعالياتها الاحتجاجية

محكمة الانتخابات تقبل طعن مركز الميزان بقرار لجنة الانتخابات بعدم تمكين النزلاء بالاقتراع

محكمة الانتخابات تقبل طعن مركز الميزان بقرار لجنة الانتخابات بعدم تمكين النزلاء بالاقتراع

الصحة بغزة تعلن توفير خدمة إجراء الفحص السريع لـ(كورونا) مجاناً بالمستشفيات الأهلية

الصحة بغزة تعلن توفير خدمة إجراء الفحص السريع لـ(كورونا) مجاناً بالمستشفيات الأهلية

فتوح يثمن موقف الحزب الكندي من المستوطنات الإسرائيلية

فتوح يثمن موقف الحزب الكندي من المستوطنات الإسرائيلية

الاحتلال يهدم عريشا زراعيا للمرة الثانية جنوب بيت لحم

الاحتلال يهدم عريشا زراعيا للمرة الثانية جنوب بيت لحم

النيابة تبلّغ لجنة الانتخابات بمتابعة التحقيقات بمحاولات تغيير مراكز تسجيل ناخبين

النيابة تبلّغ لجنة الانتخابات بمتابعة التحقيقات بمحاولات تغيير مراكز تسجيل ناخبين

&#34;التنمية الاجتماعية&#34; و&#34;قطر الخيرية&#34; توقعان إطار عمل مشروع السلات الغذائية

"التنمية الاجتماعية" و"قطر الخيرية" توقعان إطار عمل مشروع السلات الغذائية

إدارة معتقل &#34;ريمون&#34; تماطل بعلاج الأسير باسم أبو ظاهر وتهمل وضعه الصعب

إدارة معتقل "ريمون" تماطل بعلاج الأسير باسم أبو ظاهر وتهمل وضعه الصعب

منوعات

شاهد: محمد رمضان لعمرو أديب &#34;بس يا بابا&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: محمد رمضان لعمرو أديب "بس يا بابا".. ما القصة ؟

شاهد: الفيديوهات الإباحية تلاحق منى فاروق &#34;تحرش بيا وصوّرني&#34;

شاهد: الفيديوهات الإباحية تلاحق منى فاروق "تحرش بيا وصوّرني"

شاهد: شام الذهبي تثير الجدل بقُبلتها لخطيبها

شاهد: شام الذهبي تثير الجدل بقُبلتها لخطيبها

صور.. تامر حسني وروبي يشعلان حفلاً ضخماً بمناسبة مرور عام على إطلاق &#34;تاج مصر&#34;

صور.. تامر حسني وروبي يشعلان حفلاً ضخماً بمناسبة مرور عام على إطلاق "تاج مصر"

شاهد: ماذا رد الطيار المفصول على محمد رمضان بعد قضية التعويض

شاهد: ماذا رد الطيار المفصول على محمد رمضان بعد قضية التعويض

شاهد: بسبب آخر ظهور لهما.. أحمد زاهر وابنته ليلى يتعرضوا للانتقاد اللاذع

شاهد: بسبب آخر ظهور لهما.. أحمد زاهر وابنته ليلى يتعرضوا للانتقاد اللاذع

شاهد: ريهام حجاج &#34; أنا مخي جزمة&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: ريهام حجاج " أنا مخي جزمة".. ما القصة ؟

شاهد: محمد كارتر يثير الجدل والحيرة حول انفصاله عن شيماء سيف

شاهد: محمد كارتر يثير الجدل والحيرة حول انفصاله عن شيماء سيف

شاهد: بعد طلاقها على الهواء.. هند البلوشي تعلن عن حملها

شاهد: بعد طلاقها على الهواء.. هند البلوشي تعلن عن حملها

هل تسبب الأمير هاري و ميغان ماركل بوفاة الأمير فيليب ؟

هل تسبب الأمير هاري و ميغان ماركل بوفاة الأمير فيليب ؟

عربي

مقتل خمسة من مسلحي تنظيم الدولة في قصف للجيش العراقي

مقتل خمسة من مسلحي تنظيم الدولة في قصف للجيش العراقي

الصحة السعودية: تراجع الإصابات اليومية بـ(كورونا) إلى ما تحت الـ800

الصحة السعودية: تراجع الإصابات اليومية بـ(كورونا) إلى ما تحت الـ800

السعودية: تعذر رؤية هلال رمضان في مرصدي تمير وحوطة سدير

السعودية: تعذر رؤية هلال رمضان في مرصدي تمير وحوطة سدير

العاهل السعودي يصدر أمراً &#34;عاجلاً&#34; بشأن صلاة التراويح في الحرمين الشريفين

العاهل السعودي يصدر أمراً "عاجلاً" بشأن صلاة التراويح في الحرمين الشريفين