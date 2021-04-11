الصحة بغزة: نعيش حاليا ذروة الوباء واكثر المخاطر التي يواجهها القطاع الصحي

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رام الله - دنيا الوطن

قال الدكتور عميد مشتهى، مدير دائرة المختبرات في وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة: "نعيش حاليا ذروة الوباء داخل قطاع غزة، وما زلنا نشهد ارتفاعا في أعداد الإصابات".



وأضاف مشتهى في تصريحات له، مساء اليوم الأحد: "إن أكثر المخاطر التي نخشى عليها في القطاع الصحي، هي امتلاء القدرة الاستيعابية في المستشفيات المخصصة لمرضى (كورونا)"، داعيا في الوقت ذاته كبار السن لأخذ اللقاح.