الصحة بغزة: نعيش حاليا ذروة الوباء واكثر المخاطر التي يواجهها القطاع الصحي
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور عميد مشتهى، مدير دائرة المختبرات في وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة: "نعيش حاليا ذروة الوباء داخل قطاع غزة، وما زلنا نشهد ارتفاعا في أعداد الإصابات".
وأضاف مشتهى في تصريحات له، مساء اليوم الأحد: "إن أكثر المخاطر التي نخشى عليها في القطاع الصحي، هي امتلاء القدرة الاستيعابية في المستشفيات المخصصة لمرضى (كورونا)"، داعيا في الوقت ذاته كبار السن لأخذ اللقاح.
قال الدكتور عميد مشتهى، مدير دائرة المختبرات في وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة: "نعيش حاليا ذروة الوباء داخل قطاع غزة، وما زلنا نشهد ارتفاعا في أعداد الإصابات".
وأضاف مشتهى في تصريحات له، مساء اليوم الأحد: "إن أكثر المخاطر التي نخشى عليها في القطاع الصحي، هي امتلاء القدرة الاستيعابية في المستشفيات المخصصة لمرضى (كورونا)"، داعيا في الوقت ذاته كبار السن لأخذ اللقاح.
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